Patricia Pardo despide la temporada "más dura" de 'El programa de Ana Rosa': "Ella no tiene sustituto posible"

Este viernes, El programa de Ana Rosa termina su temporada y así lo ha hecho saber Patricia Pardo quien, en los últimos días y ante las vacaciones de sus compañeros, se ha ocupado de presentar las tres secciones en las que se divide el matinal.

Al terminar el Club Social, la periodista ha querido destacar que esta ha sido una de las temporadas más complicadas para todo el equipo que, cada mañana, trata de sacar adelante el programa informativo de Telecinco.

"Ana Rosa, el alma máter de este equipo y de esta familia no nos acompaña, por desgracia, desde noviembre. Saben que la semana pasada tuvimos la enorme suerte de reencontrarnos todos con ella, que está fenomenal. Le queda muy bien el pelo corto porque tiene unos ojazos y una sonrisa impresionantes", ha señalado la presentadora.

"Quiero darle las gracias a ella, por la confianza que ha depositado en nosotros: en Joaquín, en Terradillos y en mí. Hemos hecho lo que hemos podido, Ana. El listón no es que esté alto, es que está en la estratosfera. En ningún momento, como tú sabes bien, nos queremos comparar contigo porque eso es imposible. Yo no podría ni venir a trabajar si eso pasase. Te adoro, solo estoy esperando reencontrarme contigo, pero aquí, en tu plató, y todos deseamos normalidad. Vivir un día a día normal", ha agregado Patricia Pardo.

Además, la periodista ha agradecido la confianza a la cadena y a Óscar de la Fuente, director del matinal, a quienes ha asegurado que ha trabajado "con todo el respeto y el compromiso". También ha agradecido la labor de todo el equipo.

"No somos dignos sustitutos porque no la sustituimos. Lo digo de corazón: Ana Rosa no tiene sustituto posible. No existe. Este es su programa y aquí, simplemente, le estamos guardando el sitio", ha sentenciado la presentadora para, finalmente, dar las gracias a la audiencia que los acompaña cada mañana.