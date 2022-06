Alessandro Lequio le ha dedicado unas cariñosas palabras a su amiga y compañera en Telecinco, Ana Rosa Quintana, quien este fin de semana reapareció públicamente tras ausentarse de la televisión para superar el cáncer de mama que le fue diagnosticado el pasado año.

El tertuliano de El programa de Ana Rosa ha publicado en Instagram una imagen de la presentadora, pues cree que, dado su optimismo, esta "va a volver [a su puesto] con más fuerza y ganas que nunca".

"Va a llegar en un momento fundamental para España en el que Ana y solo Ana tiene mucho que aportar", ha escrito este lunes el colaborador televisivo.

"A nivel personal yo ya necesito que vuelva por la seguridad y la fuerza que me da... Y sinceramente creo que ella ya tiene ganas", ha zanjado Lequio, que ha rescatado una de las últimas instantáneas de la periodista para acompañar estas palabras.

Dicha fotografía pertenece al reencuentro de la comunicadora con sus compañeros de Unicorn, la productora de su espacio televisivo. En ella aparece con una nueva imagen, luciendo cabello corto en rubio platino.

"De la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y teñir de platino, pero todavía estoy a medio camino. Me tiene que crecer un poco más, esto no estaba preparado", dijo la propia periodista al respecto de su nueva apariencia.

En cuanto a su enfermedad, la veterana presentadora dice sentirse "muy bien". "Lo he estado durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. He sentido el cariño de todos los compañeros. Ha sido impresionante, porque al final es mucho tiempo, han sido siete meses… Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor... en el fondo ha sido precioso, pero me lo podía haber evitado, la verdad", contó recientemente.