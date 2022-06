Ana Rosa Quintana, tras su reaparición pública, explica cómo es su "duro" tratamiento contra el cáncer y habla de su nueva imagen

Ana Rosa Quintana ha sido uno de los nombres propios de este fon de semana tras reaparecer públicamente este sábado con una nueva imagen en un evento de su productora, Unicorn Content, donde posó ante las cámaras, muy sonriente y arropada por sus compañeros.

Hace un mes que la presentadora de El Programa de Ana Rosa daba a sus seguidores la buena noticia tras llevar meses de tratamiento por cáncer de mama: "Creo que lo hemos superado", indicaba entonces.

Sin embargo, la imagen que hasta ahora ha mostrado dista mucho de la presentada este sábado: con el pelo muy corto debido al tratamiento al que se ha sometido, y teñido de rubio, un color poco habitual en ella.

Muy sonriente y natural, vestida elegantemente de negro, la periodista se ha acercado a saludar a los medios congregados a las puertas donde se ha celebrado este sábado este evento de fin de curso.

"Estoy muy bien. Lo he estado durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. He sentido el cariño de todos los compañeros. Ha sido impresionante, porque al final es mucho tiempo, han sido siete meses… Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor... en el fondo ha sido precioso, pero me lo podía haber evitado, la verdad", comenta entre risas la veterana comunicadora.

De su nueva imagen, ha dicho: "De la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y teñir de platino, pero todavía estoy a medio camino. Me tiene que crecer un poco más, esto no estaba preparado".

¿Y de su vuelta a la tele? La presentadora cree que se viene "un otoño caliente" y se muestra esperanzada: "Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar, que yo espero que pase lo que quiero que pase".