Agotados de sostener la sostenibilidad

Pensemos en cualquier cosa, desde un parque de atracciones a una inmobiliaria y ¡bingo! Ahora tiene cartel de sostenible. Pasen y vean. Hemos cambiado de “modelo consumista a secas”, a “modelo consumista con apellido sostenible”.

Por un lado, la mayoría de los negocios que ya conocíamos y que de repente amanecen con el carnet, de sostenible, como bien se imagina, no lo son. Pero la palabra sostenible vende y es un adorno que se pone fácil. Como cuando a un perro le cambias un collar. Por otro lado, las iniciativas que nacen nativas sostenibles en fondo y forma empiezan a coquetear con el ritmo del consumismo.

¿Somos sostenibles por consumir tejidos reciclados, de piña o de piel de nopal? Sí lo somos. Pero si consumimos piña, cactus y plástico reciclado al ritmo consumista de siempre o queremos hacer que se conviertan en negocios gigantes como las empresas tradicionales, agotaremos la sostenibilidad de tanto usarla, dejándola también sin valor.

“Preferiría no diseñarlo, ni producirlo, ni consumirlo” era el nombre de una mesa redonda a la que acudí y en la que se debatía inteligentemente sobre la labor de los diseñadores en la crisis medioambiental que nos encontramos. Óscar Guayabero me abrió los ojos. No se trata de diseñar más. No se trata de vender de otra manera. Se trata de parar de consumir de todas las maneras. Lo hecho, hecho está. No hay que destruirlo, ni sustituirlo rápidamente con cosas que nacen sostenibles, si no las necesitamos realmente. Si lo hacemos, estaremos contaminando con la misma huella de siempre. Se trata de dejar de sostener la sostenibilidad como un nuevo modelo de consumo.

¿Qué pasará cuando se agote la sostenibilidad? Cuando el decorado caiga quedará la sustentabilidad. Ya son muchos los puristas eco que se preguntan: ¿por qué la llaman sostenible cuando debería ser sustentable? La palabra sustentable –sostenible- es lo que queda cuando se deja de sostener algo. La sustentabilidad no permite compensar huella con créditos ni herramientas de consumo tradicional. Siempre está en equilibrio con los ritmos naturales de la tierra para que ningún recurso se pueda extraer a un ritmo superior del que, ella, por si misma, pueda generar o neutralizar.

Sostener la sostenibilidad cuesta esfuerzo, co2, dinero y agotamiento mental para todos. Sustentable es el sueño real en el que la tierra se sustentará sola y es por ella por quien hay que votar.