Carlota Boza admite algunos de los rumores que se han dicho sobre su vida privada: "Me he liado con algún famoso"

La que se avecina no es el único proyecto en Mediaset que tiene Carlota Boza, pues recientemente ha estrenado su propio canal de Mtmad. Y la actriz de 21 años no ha dudado en utilizar sus vídeos para hacer algunas confesiones inesperadas.

Y es que, en televisión desde que tenía 4 años, durante este tiempo la gente ha hablado mucho sobre ella, por lo que ha decidido admitir o desmentir algunos de los rumores que han contado.

"La gente se piensa que soy superborde, porque mi personaje lo es, y cuando me conocen cambian de opinión", declaró. Pero lo cierto es que lo que más expectativas generaba era su vida amorosa.

"Sí, me he liado con algún famoso, pero con famosos de fuera, no españoles, pero como soy muy privada, no se entera nadie y ya está", confesó. "Ha habido alguno, muy pocos, ¿eh? Quizá dos o tres. La mayoría de chicos con los que he estado son anónimos completamente y no les gusta este mundo ni nada".

Sin revelar los nombres, Carlota Boza aseguró que no ha tenido mala suerte en el amor: "Me hacen caso muchos chicos. Si no estoy con alguien es porque a mí no me da la gana".