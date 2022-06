Eduardo deja sin palabras a su cita en 'First dates': "Me gusta ir a playas nudistas y depilarme entero"

First dates recibió este jueves a todo un campeón de karaoke, gran fan de Camela y nudista. Eduardo acudió al restaurante de Cuatro en busca del amor, y pensó que lo había encontrado en Irene.

El gallego explicó que había triunfado en los karaokes cantando el tema Cuando zarpa el amor de Camela, que no dudó en entonar en su presentación en el programa.

Su cita fue la pontevedresa Irene, una enamorada del mar: "Soy una mujer muy independiente y muy activa. No pido a un Richard Gere, pero sí a alguien que me impacte al observarle y me saque una sonrisa", afirmó.

Al verla, Eduardo se quedó impresionado: "Es una mujer guapísima, morena, con buen cuerpo y unos ojos muy grandes", reconoció, muy contento con la elección que había hecho el equipo de First dates.

Irene y Eduardo, en 'First Dates'. MEDIASET

Pese a que confesó que no le gustaba mucho la playa, el gallego le preguntó a su cita: "Cuando vas, ¿eres de bikini, toples o nudista? Yo soy de playa nudista, tengo una al lado de donde vivo, por eso me depilo entero".

Irene no sabía donde meterse: "¡Qué fuerte! Eso no se cuenta en una primera cita. Hay que tener más rodaje para decirlo, de entrada, no", aseguró.

Tras hablar de sus pasadas relaciones o de la anécdota de Eduardo en la que la Guardia Civil le pilló teniendo sexo en un coche, también comentaron lo que más les excitaba: A ella mordiscos en el cuello, a él, en la oreja.

Pero esas confesiones no fueron suficientes para tener un futuro fuera del local de Cuatro. Eduardo sí que quiso tener una segunda cita porque "vivimos cerca y podemos vernos en cualquier momento".

Irene, en cambio, no quiso volver a quedar con el gallego por su trabajo en la recepción de un hotel: "Tiene turnos de noche, los fines de semana... lo veo un obstáculo".