'El intermedio' despide su temporada a ritmo hawaiano y el plató convertido en un chiringuito tropical

El intermedio tuneó su plató este jueves, transformándolo en un chiringuito tropical con una furgoneta hippie y tablas de surf para despedir la temporada.

Wyoming, vestido estilo hawaiano para la ocasión, bromeó con el retraso de emisión del programa por 'culpa' de la entrevista que le había hecho Antonio García Ferreras a Pedro Sánchez.

"Primero Sánchez, y después yo, noche de pasión y sexo en La Sexta", exclamó el presentador. "Estamos mentalmente en Hawai para celebrar el último programa de la temporada, El intermedio Aloha", señaló.

Tras unos bailes, Wyoming comentó: "Qué paz, que tranquilidad, más ¿no oís lejos el rumor de las olas del mar?. No, son los ronquidos de Dani Mateo, que siempre se echa una siestecita entre Zapeando y este programa".

El presentador comenzó su monólogo inicial diciendo: "Ponme un daikiri, que este año casi no lo cuento", ya que entre su baja por covid, la piedra en el riñón y la actualidad, ha sido un año movido para el madrileño.

Para despedir la temporada, Wyoming anunció una actuación final: "¡Directas desde las playas de Hawai, 'Las ukelele sisters', Sandra Sabatés y Cristina Gallego!".

Ambas aparecieron vestidas de hawaianas y se pusieron a tocar el ukelele para cantar, en directo, una versión muy particular del tema Don't worry, be happy: "No hay problema que no tenga solución", entonaron.