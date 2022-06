Lydia Lozano contra todos por culpa del 'Sálvame Mediafest': encontronazo con Rocío Carrasco y bronca con Carmen Alcayde

A Lydia Lozano se le suceden las polémicas y las peleas con sus compañeros. Si ya tuvo problemas durante la Sálvame Fashion Week, ahora durante el Sálvame Mediafest también está rodeada de broncas y malosentendidos.

El primero ha sido con Rocío Carrasco ya que, tras el primer día de actuaciones, Lydia Lozano criticó que Rocío actuara junto a ellos. "Ella no es mi compañera. Esto es de Sálvame. ¿Qué coño pinta esta tía aquí?".

Durante una publicidad de Sálvame, la periodista siguió explayándose sobre la participación de Rocío Carrasco. "Yo sigo pensando que qué hace aquí. Lo sigo pensando. ¿Seré libre? ¿Qué coño hacía en la Fashion Week? No lo entiendo. Yo no la veo en reuniones. Me voy a callar porque habría tanto que decir...".

Rocío ha escuchado los audios pero no ha querido entrar en peleas. "Me parece infantil. Ella puede tener todo el derecho a considerarme o no. Si ella, compañera lo considera solo por Sálvame, efectivamente no lo soy. Si el término se extiende a empresa o productora, sí lo soy. Pero no pasa nada, que puede tener su opinión. Me importa bastante poco".

Rocío Carrasco, en 'Sálvame'. MEDIASET

Bronca con Carmen Alcayde

Su polémica con Rocío Carrasco no ha sido la única. Carmen Alcayde ha revelado que había escuchado otro audio y se había sentido muy decepcionada con su amiga. "Yo pensaba que no estaba en este segundo festival porque la dirección lo había decidido. Me he enterado por esos audios que ella ha dicho algo que me ha sentado muy mal".

"Ha sido falsa conmigo", ha afirmado Alcayde. "Puede que haya pedido a dirección que yo no venga para ganar ella". Kiko Hernández ha aprovechado para desvelar el contenido del audio. "Dice en el audio: 'yo he ganado el festival. Ha quedado segunda Rocío y no es compañera mía, por lo que no cuenta. Y ha ganado Carmen Alcayde pero lleva dos días en esto, así que soy yo la ganadora".

"Ha sido falsa conmigo, y por culpa de eso, nuestra relación puede cambiar. Lydia Lozano ha entrado en plató, tratando de calmar los ánimos, pero ante la amenaza de poner íntegro el vídeo de Lydia hablando en publicidad de Rocío Carrasco, ha abandonado el plató muy molesta.