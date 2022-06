Lady Gaga añade árnica a su línea de maquillaje para aliviar los dolores por fibromialgia y las rojeces

Lady Gaga incorporó el árnica a su línea de maquillaje, tras utilizarlo ella personalmente para aliviar los dolores que le produce en el cuerpo la fibromialgia.

La cantante lucha día tras día contra el dolor crónico que padece a causa de la enfermedad, y descubrió que frotando por la piel la planta obtenía un resultado antiinflamatorio mejor que la medicación que le había recomendado su médico.

En una entrevista a la revista Allure, Gaga confesó: "Utilizo el árnica en mi cuerpo todo el tiempo para la fibromialgia. Solía tomar medicamentos recetados para bajar la inflamación y realmente descubrí que no funcionaban y que el árnica era mucho más potente. Quería explorar los poderes curativos del árnica en la cara".

La actriz apostó por utilizar este producto, a pesar de las adversidades que encontró por el camino: "Cuando empecé esta empresa, la gente me dijo que el árnica nunca se encontraría en nada. Quizá en el cuidado de la piel, pero nunca en un producto. Me dijeron que era imposible innovar. Pero eso no es cierto. Claro que se puede, sólo hay que ser implacable".

Gaga creó un aceite de árnica fermentado para poder incluirlo en su gama de iluminadores y bronceadores, para eliminar las rojeces que suele padecer su piel.

"Al mismo tiempo que trata mi piel, es un producto de alto rendimiento. No hay nada de esa sobrecarga que a veces se produce cuando se utilizan artículos para el contorno. Tampoco utilizamos esos iluminadores con parches. Para mí es importante asegurarme de que la gente entienda que no sacrificamos el rendimiento, pero tampoco sus valores", relató la intérprete de Alejandro.