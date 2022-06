Nacho Palau se plantea abandonar 'Supervivientes' tras conocer la opinión que tienen sus compañeros sobre él

Nacho Palau pasa por su peor momento en Supervivientes. El escultor, que comenzó siendo una de las grandes apuestas tanto por la cadena como por sus propios compañeros, está viendo como pierde el apoyo de todos tras recibir numerosas críticas por su forma de ser.

El programa propuso a los concursantes, aprovechando la noche de San Juan, que escribiesen una nota anónima con su opinión sobre sus compañeros. En ellas salió a la luz lo que realmente pensaban de los otros, y el ex de Miguel Bosé fue el que peor parado salió.

"Ansioso, gruñón, mezquino, su falsedad… egoísta, mal compañero, mal superviviente, cómo se dirige a los compañeros y lo falso que es", son algunas de las cosas que se leyeron en las diversas notas. Esos calificativos cayeron como un jarro de agua fría sobre el escultor.

Tanto es así que incluso le ha hecho replantearse su continuidad en el concurso, a pesar de que se expondría a una fuerte penalización. "No me voy a quedar con ninguna. Seguramente es posible que haya dado esa imagen, me da pena que sea tan así. Es un concurso, un concurso extremo, aquí se pasa mucho. Hay unos que lo pasarán menos mal y otros más, porque estamos más solos", dijo inicialmente.

Con el paso de las horas, Palau fue viniéndose abajo. "Estamos en la recta final y te cansas. No sé si quiero seguir luchando, echo mucho de menos a mis hijos", le dijo a Ana Luque, cuando esta se interesó por su estado.

Asimismo, las dudas se disiparon un poco cuando tuvo la oportunidad de disfrutar de un inesperado encuentro con Yago, su sobrino. Ese encuentro le ha ayudado a reponerse del bajón anímico y a querer continuar con una de las experiencias de su vida.