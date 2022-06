Tras la filtración del vídeo de Santi Millán en el que tenía sexo con una persona que no era su pareja, muchos son los rostros que salieron en su defensa, incluida su propia mujer, Rosa Olucha. Y sigue apoyándole al máximo, tal y como ha demostrado en sus redes.

"Se ha cometido un delito" fue lo único que declaró el actor tras la filtración. Y del mismo modo lo hizo su mujer, quien alegó que había muchos tipos diferentes de familia y él era el damnificado, pues su privacidad se había visto vulnerada.

Pero ella sigue apoyando a su pareja, y dónde mejor que en la profesión que ambos comparten. Olucha, madre de sus dos hijos (Marc y Ruth), es una asidua a televisión, pues estudió Ciencias de la Información y ha sido directora de programas como Alaska y Mario, Encuentros inesperados o No pot ser, y ha regresado a los platós para estar al lado de su marido.

Santi Millán está inmerso en las grabaciones de las audiciones de Got Talent 8, temporada en la que Paula Echevarría se une como jurado, y allí ha estado la mujer del presentador para apoyarle detrás de las cámaras.

"De cuando grabamos audiciones y nos visita una amiga", compartió Nathalie García, CEO de la productora Fremantle, en un post de Instagram en el que aparecen ambas muy sonrientes.

Ella misma también publicó en sus stories su momento en las gradas junto a la estilista Beatriz Ares mientras Got Talent se grababa. Por lo que no hay duda de que la pareja está más unida que nunca, y el vídeo filtrado no les ha afectado en lo más mínimo.