El cantante Christian Nodal, tras su ruptura con Belinda, es una máquina de generar titulares. Desde el hecho de cubrirse todo el brazo por los tatuajes que tenía dedicados a su expareja, hasta los rumores que lo relacionan con la rapera argentina Cazzu.

En su gira Forajido Tour por Latinoamérica, el cantante actuó en Colombia y comentó, casi llorando, sobre el escenario: "A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy, y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música".

La pareja formada por el cantante y Belinda comenzó cuando compartían plató en el programa La Voz. Fue en agosto de 2020 cuando reconocieron públicamente su relación sentimental. Recientemente, tal y como se publicó en diversos medios, los intérpretes dieron por finalizado el romance debido a los problemas económicos de Belinda.

El mexicano aseguró, a Rolling Stone, haber vivido situaciones difíciles durante su infancia por el precario estado de salud de su madre: "Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando".

Además, el ex de Belinda hizo una reflexión de lo que para él era el amor como concepto: "No necesariamente necesito tener una pareja, el amor está en historias de amistades, puede estar en una historia de una película. Puede estar en algo que veas en la calle, una imagen, el amor está ahí".

Tras estas declaraciones, Christian afirmó al medio que descubrió algo nuevo en él, ya que le está gustando "pensar más como mujer que como hombre".

"No sé si decirlo de esa manera, pero me gusta pensar más a profundidad las cosas. Porque creo que estamos donde nos catalogamos en cómo tiene que ser un hombre o cómo tiene que ser una mujer. Creo que a todos nosotros nos falta ser más sensibles, ser más humanos. Tener empatía hacia el mundo. Porque queremos que siempre nos entiendan, pero ¿cuándo te paras tú a entender la situación de otra persona?", desarrolló el intérprete.