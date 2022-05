Bienvenidos a Edén, la nueva serie de la que es protagonista, ha devuelto a la estrella del pop mexicano a sus raíces. España es el país donde nació y donde ahora también encuentra la inspiración para trabajar en su primer álbum desde 2013. Con ella hablamos de sus precoces inicios en la música y la interpretación y qué significa ser mujer en este mundo.

Está inmersa en un montón de proyectos. Sí. Ahora estoy muy emocionada porque compuse la canción de la serie con la que regreso a la actuación. Encima fue aquí, en España, el país que me vio nacer. Y justo ocurrió en un momento complicado, porque perdí a mi abuela. A los dos días que empecé esa etapa, ella falleció. Fue un momento complicado, pero me dio mucha fuerza para poder estar aquí. Para mí Madrid era ella.

¿Podemos decir que Belinda ha vuelto a la música? Sí, porque también tengo otra canción dentro de la serie. Viene mucha música con el tema de la interpretación. He podido unir esas dos facetas y eso me tiene muy emocionada.

Pasan los años y sigue siendo la 'princesa del pop latino'. Pero, usted, ¿se sigue sintiendo así? Ahora se me hace raro, pero ese título lo voy a recordar hasta que me muera. Yo hago música, pero no por eso, sino para ganarme el corazón de los fans y poder poner un granito de arena en sus vidas.

¿Cómo vive una 'princesa' en este loco mundo del artisteo? Diferente de lo que todo el mundo puede pensar. ¡Ayer mismo me quemé haciendo un huevo mientras cocinaba! Trato de ser lo más normal posible y humana, que es lo más importante.

Referente mundial, ¿se llega a sentir muy poderosa? Sí, sí, claro. Me siento poderosa cuando tengo que serlo, pero también soy vulnerable en muchos momentos de mi vida. Tanto que a veces me obligo a recordarme que tengo que ser poderosa porque soy demasiado vulnerable y sensible.

¿Le agobia ser el espejo en el que se mira muchas personas o en el que están puestas muchas expectativas? Es difícil, porque tienes una responsabilidad y no quiero que mis fans se sientan abandonados. Me piden que haga más música, por ejemplo. Pero es que todos tenemos etapas. Yo empecé tan pequeña que ha sido bueno para mí tener un respiro, poder encontrarme a mí misma y así crecer y madurar. Lo quería hacer a mi manera, y eso lleva un tiempo. Pero ya estoy de regreso y ya no me bajo del barco.

Hablaba de sus inicios. ¿Cómo tuvo tan claro que quería ser artista? Fue complicado porque, obviamente, del juego pasó a ser una responsabilidad y un trabajo. Los adultos lo veían así, pero con 8 años mi cabeza no lo entendía bien. Pero lo digerí bien.

¿Tuvo que dejarse muchas cosas por el camino por ser artista? Sí. Y me doy cuenta de eso porque ahora soy esa mujer que quiere hacer lo que la niña con 8 o 9 años no pudo. De alguna manera vivo esa niña que estuvo encerrada porque estaba trabajando y no pudo vivir. La sigo teniendo y sale casi todos los días a jugar.

Entrevista a la cantante Belinda. JORGE PARÍS

¿Cómo logró que, con esa edad, no se le fuera la cabeza? ¡A base de recibir putiza [serie de golpes]! (ríe). A hostias uno aprende, y, si no, de la vida.

¿Alguna tan fuerte como para querer tirar la toalla? Sí. Y muchas veces he estado a nada de hacerlo, pero siempre hay una cosita que me hace volver.

Hablando de niñas, junto a Tini Stoessel y Lola Índigo fue parte de La niña de la escuela, un auténtico hit. ¿Alguna vez ha sido esa niña de la escuela en la que no se fijaban? ¡Claro! Me acuerdo de mi amor platónico, Gabriel, para el que yo era invisible. Yo tenía 6 o 7 años, se sentaba en el pupitre delante de mí y yo le olía el pelo. Un día se dio la vuelta y me dijo cabreado: '¿Qué haces?'. A partir de ahí nunca más tuve contacto con él. Cuando le volví a ver, años después, me pareció hasta feo. Me pidió el teléfono, pero no se lo di (ríe).

Una canción que habla del empoderamiento femenino. ¿Qué significa ese término para usted? Algo superimportante, lo tengo muy claro. A veces se nos olvida, pero tenemos que recordarnos siempre que poseemos ese poder por el que no necesitamos de nadie para ser independientes para hacer lo que nos gusta. Quien te quiera como eres, que se una; el que no, que se vaya.

¿Cómo ve la situación de la mujer? Ahora estamos más fuertes que nunca, con más seguridad. Lo noto. Hace unos años no existía tanta libertad. Me siento feliz porque tantas mujeres estén triunfando en el mundo y me pueda identificar con una mujer segura, fuerte y que se arriesga.

¿Alguna vez no se ha sentido todo lo libre que le gustaría? Totalmente. Cuando yo empecé, bien pequeñita, siempre era: 'los chicos delante y las chicas atrás'. Ellas cantaban y actuaban menos. Yo viví eso durante mucho tiempo, sobre todo en la televisión, y ahora me doy cuenta de que no estaba bien.

Combina la interpretación con la música, pero también es modelo o presentadora... ¿Lo hace por pura vocación? ¿Por no acomodarse? No podría quedarme solo con una faceta, porque soy muy creativa y creo que la creatividad no la puedes encerrar en una cajita. Puedo escribir un guion, pero también un poema o una canción. Puedo interpretar, pero también cantar... Al final todo va muy de la mano.

Con tanta exposición por las redes sociales, ¿cómo encuentra el punto justo para mostrar lo que demandan sus fans, pero a la vez no perder esa parte íntima? Es complicado, pero decidí que mi vida privada la quiero para mí, así que solo voy a mostrar cosas de mi trabajo. Tengo que cuidarme mucho para que no me lastimen y, a la vez, darme un descanso.

BELINDA Nacida en Madrid un 15 de agosto de 1989, aunque criada en México, la apodada 'princesa del pop latino' es una cantante y actriz que saltó a la fama siendo muy niña, logrando papeles en televisión con solo 10 años. En 2004 lanzó su álbum debut. Luego vinieron cuarto más. Además, es una filántropa que ha contribuido a diversas obras humanitarias y caritativas.

Con el presente tan intenso que vivimos, ¿le da tiempo a pensar en el futuro? Ya no veo nada. Pensamos que se acaba una guerra y, de repente, empieza otra, la pandemia... Claro que tengo sueños, pero en este momento quiero disfrutar el aquí y el ahora. Es que yo pensaba unas cosas y al final la vida me sorprendió.