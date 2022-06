Arte para representar la alopecia femenina: seis artistas españoles suman fuerzas para romper con el estigma 

Que no se hable lo suficiente de ello no quiere decir que no exista. Y por este motivo la plataforma Pienso, Luego Actúo, de Yoigo, ha reunido por primera vez a seis artistas españoles que, a través de sus obras digitales, dan visibilidad a la alopecia femenina.

La iniciativa trata de romper con el estima de las mujeres calvas, pues, aunque se trate de un tema prácticamente desconocido, el 36% padecerá algún tipo de alopecia durante su vida, según un estudio de la Facultad de Medicina de Sevilla.

Las creaciones serán subastadas en el portal subastareal.es hasta el próximo 3 de julio y todo lo recaudado se destinará íntegramente a A Pelo.

Dicha asociación, creada en Barcelona en 2017 para promover, visibilizar e informar sobre la enfermedad desde la experiencia y conocimiento de sus fundadoras, acompaña y ayuda a otras mujeres y niños que han sido diagnosticados con la enfermedad.

Los artistas que han participado en esta iniciativa son Be Fernández, Fernando del Hambre, María Melero, Julián Lorenzo, Cristina Daura, Die Zenit y, por último, Cachete Jack, tándem formado por Nuria Bellver y Raquel Fanjul.

Las obras se expondrán vía online en el muro de Instagram de Pienso, Luego Actúo y en los perfiles de cada uno de los autores, donde explican el proceso de creación de cada obra y en qué se han inspirado.