Jessica Goicoechea, muy criticada por los múltiples fallos de su marca de ropa

Han sido tales las críticas que ha tenido que salir al paso pidiendo disculpas. Porque a pesar de que multitud de influencers se conviertan en empresarias, es imprescindible que una vez comienza el negocio este funcione con todos los engranajes perfectos. De lo contrario muchos usuarios se sienten engañados. Es lo que le está ocurriendo a Jessica Goicoechea.

La modelo catalana de 25 años está teniendo que hacer frente a una oleada de críticas por cómo su marca de ropa, GOI, está teniendo no solo problemas con la distribución de sus pedidos sino también con la calidad de estos cuando llegan, habida cuenta, sobre todo, que los precios no son aptos para cualquier bolsillo.

Ha sido desde el programa Socialité en el que ha saltado la liebre, al dar a conocer la cantidad de comentarios que recibe en su página web de compradores que han quedado insatisfechos con su adquisición. "Menos fiestas en la piscina y más mandar los pedidos. Se pasa muy bien con el dinero de la gente", ha escrito una clienta en su tienda online, poniendo el foco en el principal reclamo: que lleguen los envíos.

"A este paso se acaba el verano y no puedo ponerme el bikini", "Compré hace tiempo un conjunto de chándal y es la peor calidad que he visto en mi vida. Nunca más", "No puedo valorar el producto porque, como a todas, no me ha llegado", "Entiendo que es una empresa pequeña, bastante reciente y, por lo tanto, el servicio no es excelente pero, las prendas no son nada baratas lo cual justifica menos el servicio", "Es el peor bikini del mundo, se me ve el pecho cuando me muevo, no tiene fuerza para sujetarlas, está mal hecho -es mi talla pero está mal confeccionado-, es carísimo y encima me toco pagar gastos de envío" o un claro "No se lo recomiendo a nadie" son algunas de las perlas de la sección de comentarios.

Estos, sobre todo, versan sobre la calidad de los productos (muy desacordes con el precio), la tardanza a veces de más de un mes o la nula o deficiente respuesta por parte de la empresa. De ahí que Jessica Goicoechea haya tomado cartas en el asunto desde su Instagram, donde sus 1,7 millones de seguidores han podido leer una disculpa.

"Como hemos ido comunicando, un retraso en la última frase de producción de algunos de los modelos ha perjudicado enormemente los envíos", comienza diciendo, para a continuación asegurar que el "90% de pedidos ya están gestionados y enviados", así como que se han puesto en contacto con las clientas para reembolsos y compensaciones.

"Por supuesto hemos mejorado en calidad y diseño y producir de una forma responsable y local a veces nos genera contratiempos que sabemos que pueden ser duros para la empresa", continúa. "Como sabéis, GOI es mi proyecto y siento el deber de disculparme por los retrasos en esta última colección", finaliza la modelo.