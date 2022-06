Sarah Jessica Parker responde a quienes critican su belleza

A pesar de ser una de las actrices mejor pagadas dela televisión y de haber conseguido ser una de las mayores estrellas de Hollywood, conocida en todo el mundo, Sarah Jessica Parker nunca ha dejado de enfrentar las críticas. Y no ya las críticas a su trabajo, algo a lo que puede estar más o menos acostumbrada, sino a su físico. Unos comentarios que si bien comúnmente siempre han estado dirigidos a su belleza diferente de lo normativo, ahora están atacando su envejecimiento.

Y la sempiterna Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York no ha dudado, a sus 57 años, en responder a toda aquella persona que le ataque en base a cosas elementales como que tenga canas o que le salgan arrugas. Lo ha hecho en una entrevista con la revista InStyle en la que ha comenzado certificando que le dan exactamente igual: "No pienso mucho en ello. Es la pura verdad".

Sin embargo, ahondando un poco más, ha matizado que toda esa beligerancia contra su belleza o su vejez no es más que "machismo" por la presión que se ejerce sobre las mujeres, sobre todo famosas, y casi ninguna sobre los hombres en comparación, que no reciben prácticamente ningún señalamiento de este tipo.

"Me veo obligada a reflexionar sobre ello por lo que hago para ganarme la vida es siempre porque otras personas parecen querer que yo piense en ello o que sea consciente de mi edad", ha comentado la actriz, que asegura que el miedo al envejecimiento en las mujeres se reduce a esa presión y, por tanto, es llanamente misoginia.

"Yo no sufro ninguna ansiedad por envejecer. Pero no es que me crea mejor que aquellas mujeres que sí la tienen, porque además pienso que esa ansiedad es auténtica y es comprensible, sino que me da la sensación de que todo el foco y la atención está puesta en las mujeres y en su envejecimiento", ha declarado.

La también productora y esposa del actor Matthew Broderick desde 1997 ha señalado finalmente que le confunde "el hecho de que no se hable de los hombres de esa manera". "Me resulta muy extraño que, como sociedad, sigamos siendo tan transparentemente machistas en cuestiones como esta", ha finalizado.