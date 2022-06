'And Just Like That' 2T continuará la historia de Samantha sin Kim Cattrall

El regreso de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus amigas en And Just Like That ha sido todo un éxito de audiencia, pero no ha estado exento de polémica. Desde que el reboot de Sexo en Nueva York aterrizara en HBO Max a finales de 2021, y sin entrar en las acusaciones de acosos sexual a Chris Noth (Mr. Big), muchos fans criticaron el cambio de rumbo en la vida de personajes como Miranda (Cynthia Nixon), así como la ausencia de Samantha (Kim Cattrall).

Los roces entre Cattrall y Sarah Jessica Parker eran públicos y notorios, por lo que no hubo mucha sorpresa cuando se confirmó que la primera no estaría en el regreso de la serie. Sin embargo, no hay Sexo en Nueva York sin Samantha y, por ello, la primera entrega de And Just Like That seguía su historia a través de mensajes de texto con Carrie.

Esta dinámica continuará en la segunda temporada, tal y como ha confirmado el showrunner Michael Patrick King en una entrevista para Variety. "¡Sí!", ha respondido el creador al ser preguntado sobre si Samantha y Carrie mantendrían su amistad a distancia. Recordemos que la primera entrega se despedía con la protagonista quedando para tomar algo con Samantha en Londres tras haber esparcido las cenizas de Big en París.

"Es muy divertido porque cada uno de los guionistas tiene una versión diferente de lo que pasó durante esa conversación", ha contado King sobre el encuentro entre las amigas que nunca llegamos a ver en pantalla: "Yo creo que hubo algo de champán. Estoy seguro de que pasaron una gran noche. Para mí, pasaron una noche genial y las cosas se solucionaron. Una vez Carrie dejó ir a un amor antiguo, otro de sus amores actuales regresó".

Recordemos que Cattrall ya ha contado con anterioridad que no le propusieron participar en And Just Like That tras rechazar aparecer en una tercera película. "He llegado a la conclusión de que el mayor cumplido que puedo recibir como actriz es que me echen de menos", afirmaba.

Parker, por su parte, también se ha referido a esta ausencia, confirmando que no propusieron a Cattrall volver a la saga porque "dejó claro que no era algo que quería, y ya no era cómodo para nosotros". Veremos qué nuevas pistas sobre la actual vida de Samantha nos dan los mensajes que se intercambie el personaje con Carrie en la segunda temporada.

