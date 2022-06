Sarah Jessica Parker niega cualquier pelea con Kim Cattrall y explica su ausencia en 'And Just Like That'

La de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall es una guerra que lleva tanto tiempo copando los periódicos que resulta imposible saber quién realizó el primer disparo. Lo que sí sabíamos es que el último había procedido de Kim Cattrall, después de que esta se desentendiera de la continuación que preparaban de Sexo en Nueva York y que ha terminado convirtiéndose en And Just Like That, una continuación que no cuenta con el personaje de Samantha.

Cattrall se fue desesperando conforme la serie tocaba a su fin y definitivamente se desligó del proyecto cuando llegó la oferta de una serie continuación, que para ella no podía hacer más que comprometer a su personaje y que lo veía al fin y al cabo como una tercera película de las dos que ya había tenido la serie. Todo ello sin mencionar sus problemas personales con Sarah Jessica Parker, a la que ha dedicado varias declaraciones y cuyo culmen pudo ser cuando esta le dio el pésame públicamente por el fallecimiento de su hermano.

Sea como fuere, dos no se pelean si uno no quiere, y Jessica Parker se ha encargado de dejar muy claro que ella no tiene ninguna 'pelea de gatas' con Cattrall, tal y como se va comentando en los medios: "Es muy doloroso que la gente siga hablando de esta 'pelea de gatas'. Nunca he pronunciado palabras de pelea en mi vida sobre nadie con quien haya trabajado", dijo Parker. "No hay ninguna 'pelea' en marcha. No ha habido ninguna discusión pública, ni conversaciones, ni acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. Yo no lo haría. No es la forma en que lo haría... Ha habido una persona hablando. Y no voy a decirle a ella que no lo haga, ni a nadie, así que eso también ha sido algo doloroso para mí", ha afirmado Jessica Parker en una reciente entrevista.

And Just Like That se ha convertido en el último fenómeno de HBO Max, retomando las aventuras de Carrie Bradshaw y sus amigas aunque desde el principio se sabía que no iba a ser igual sin Samantha, el personaje al que daba vida Cattrall. A pesar de las declaraciones de la actriz, Sarah Jessica Parker se ha encargado de explicar por qué esta se quedó al margen de la nueva serie.

"No le pedimos que formara parte de esto porque ella dejó claro que no era algo a lo que quería dedicarse, y ya no nos parecía cómodo, y por eso no se nos ocurrió. Eso no es 'criticarla', es simplemente aprender. Tienes que escuchar a alguien, y si está hablando públicamente de algo y no sugiere que sea un lugar en el que quiere estar, o una persona en la que quiere jugar, o un entorno en el que quiere estar, llegas a una edad en la que dices: 'Bueno, lo hemos oído'", argumenta la actriz de Ed Wood.

La actriz que da vida a Carrie Bradshaw también ha resuelto el misterio de desde cuándo empezaba a peligrar la presencia de Cattrall, situando todo el lío en 2017, cuando se encontraban preparando la que iba a ser la tercera película de Sexo en Nueva York: "Hubo cosas que ella pidió y que el estudio no pudo hacer. No se sentían cómodos reuniéndose donde ella quería reunirse, y por eso no hicimos la película porque no queríamos hacerla sin Kim, y el estudio no iba a hacerla, así que se vino abajo", concluye Jessica Parker Y el resto ya sabemos cómo acabó, transformando esa tercera película en otra serie y sin Samantha de por medio. Mientras tanto, a Kim Cattrall se la ha podido ver en otra nueva serie, Cómo conocí a tu padre, en la que da vida a la protagonista que interpreta Hilary Duff en su etapa más adulta.

