Candace Bushnell, autora de 'Sexo en Nueva York', tiene nuevo novio 40 años más joven

Podría ser perfectamente la trama de Carrie Bradshaw en una de las últimas temporadas de Sexo en Nueva York. Pero no, es la vida real. Y la protagoniza la autora del popular libro homónimo en el que se basó la serie. Candace Bushnell, escritora y columnista, ha comenzado a salir con un joven al que le saca más de 40 años de diferencia.

Bushnell, que en diciembre de este 2022 cumplirá 64 años, ha iniciado una relación sentimental con joven modelo de 21 años al que conoció en uno de los desfiles de la Semana de la Moda de la Gran Manzana esta pasada temporada de primavera-tuvo lugar a mediados de febrero- y, desde entonces, "ella lo ha estado llevando a todas partes".

Así al menos lo asegura una fuente con la que ha hablado Page Six, medio que asegura que aún se desconoce la identidad de este joven, si bien mencionan a varias fuentes que han visto juntos a la pareja y que aseguran que el modelo es "bastante atractivo".

De hecho, parece que las diferencias de edad es lo que ahora mismo más llama la atención de Bushnell, pues una de sus amistades revela que uno de los pretendientes de la escritora especializada en sexo y placer femenino es un señor de 91 años.

Además, anteriormente, Candance estuvo casada entre 2002 y 2011 con Charles Askegard, afamado bailarín y, en la actualidad, director de su propia escuela de ballet. Askegard, además, también era más pequeño que Bushnell, aunque en su caso la diferencia era de diez años. Antes había salido con Bob Guccione Jr., fundador y editor de Spin e hijo del creador de la revista Penthouse, y con Ron Galotti, cofundador de la revista Talk y, aseguran, supuesta inspiración para el personaje de Mr. Big en la famosa serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, trasunto a su vez de Bushnell.

Hace pocos meses se enorgullecía de su soltería en una entrevista con la revista People. "Ni estoy viéndome con nadie ni estoy en una relación. Y me parece bien. No digo que no lo haga en el futuro, pero me da que la sensación de que, cuando envejeces, dejas de estar tan preocupada por esas cosas", aseguró.