Kim Cattrall ajusta cuentas con 'Sexo en Nueva York': 'Ya he tenido bastante'

Si no hubiera sido por la Samantha de Kim Cattrall, Sexo en Nueva York no hubiera sido lo mismo. Pero la actriz, cuyos roces con Sarah Jessica Parker eran públicos y notorios, ha estado ausente de And Just Like That…, la secuela del show emitida por HBO.

Ahora, en una entrevista con Variety, Cattrall (a la que ahora podemos ver en Cómo conocí a tu padre) ha explicado sus razones para no querer reunirse con Carrie Bradshaw, Charlotte y Miranda. Además de prometer que jamás volverá a encontrarse con ellas.

Por si eso fuera poco, la actriz afirma no haber visto And Just Like That… ni tener intención de hacerlo. "Nunca me pidieron que formase parte del reboot", explica. Y añade: "Dejé las cosas claras después de la posible tercera película, así que me enteré como todo el mundo: a través de las redes sociales".

Según Cattrall, la trama de esta nueva serie es, básicamente, la de una sucesora de Sexo en Nueva York 2 que nunca llegó a rodarse. Y cuyo guion incluía una subtrama en la que Samantha recibía fotos no deseadas de índole genital enviadas por Brady, el hijo de Miranda (que, por entonces, tendría 14 años).

Ante este panorama, Kim Cattrall decidió poner tierra de por medio: "Es de sabios reconocer cuándo una ha tenido bastante", reconoce. Aunque no se priva de imaginar qué hubiera podido ocurrir con su personaje.

"Samantha tiene su propia compañía de relaciones públicas: a lo mejor tuvo que venderla por problemas financieros. 2008 fue muy duro, y hay gente que aún está recuperándose", comenta. "Tuvo que vender [la empresa] a un tío que va por ahí con sudaderas con capucha, y ese es su dilema".

Ese panorama, reconoce Cattrall se le ocurrió a uno de sus representantes, y ella sigue pensando que era una buena idea. "Al menos no implicaba a chicos menores de edad", remacha.

Pero las cosas son como son, y la actriz señala que su decisión de romper con la serie venía ya desde la debacle de Sexo en Nueva York 2. Su relación con el resto del reparto sigue como siempre ("Yo diría que éramos colegas, y mis colegas no son mis amigas") y, en cuanto a los comentarios que ha despertado su ausencia en And Just Like That…, lo tiene claro: "No hay mayor elogio para una actriz que decir que se la ha echado de menos".

