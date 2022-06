Carlos Vives desvela cómo está su amiga Shakira: "Le mandé un mensaje y un besito"

Tras la ruptura entre Shakira y Piqué, todas las informaciones sobre cómo se encuentran ambas partes ha venido por parte de familiares y allegados de la pareja. En este caso, el cantante Carlos Vives, amigo de la artista, ha confirmado que la colombiana está muy afectada por su separación con el futbolista.

En declaraciones a Europa Press, el cantautor colombiano ha asegurado que le mandó un mensaje a su amiga para preguntarle cómo se encontraba. "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste", ha indicado.

En este sentido, Vives se ha sincerado sobre la cantante: "Sí, la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa...", ha dicho.

Por otro lado, el artista ha descartado los rumores sobre una infidelidad por parte de Piqué como el detonante de la separación: "No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", ha asegurado al respecto.

Asimismo, Vives se ha deshecho en halagos hacia Shakira, a quien vio "crecer, para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue", ha dicho.

El cantante ha definido a su compañera como "fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista", ha valorado.