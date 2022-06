La verdadera razón por la que María del Monte ha salido públicamente del armario

El pregón de María del Monte en el Orgullo de Sevilla, donde ha aprovechado para presentar a la que es su novia desde hace dos décadas, Inmaculada Casal, no ha dejado de traer repercusión. "Soy una persona más de los que estamos aquí", declaró la folclórica, cubierta con un mantón con los colores de la bandera LGTBI.

Era la primera vez que la cantante hablaba de forma clara sobre su orientación sexual y presentaba en público a su pareja, la periodista de Canal Sur Inmaculada Casal, a quien hizo subir al escenario.

El momento elegido por María del Monte para hacer pública su orientación sexual no fue casual, apuntan varias fuentes cercanas de la cantante al diario ABC.

Según esta versión, la artista habría dado el paso ahora, casi un año después del fallecimiento de su madre, Bibiana Algaba, a los 95 años. El motivo no sería el desconocimiento de la relación por parte de su madre, sino que quería evitar que le dijesen algún comentario homófobo por la calle. "No me he escondido de nadie. Mi familia, mis amigos, conocen mi vida", reconoció tras el pregón en una entrevista en Sálvame.

Asimismo, según ABC, el retraso de la decisión por parte de María del Monte llegó a provocar una crisis en la pareja, hasta el punto de que Inmaculada Casal no acudió a la fiesta de cumpleaños de la cantante en el hotel Querencia de Sevilla. Finalmente, después de 23 años juntas y haciendo vida en común, Del Monte ha escogido el pregón del Orgullo en Sevilla para oficializar su relación y como gesto de amor hacia su pareja.