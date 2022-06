María del Monte, muy feliz tras presentar a su novia en el Orgullo de Sevilla: "Muchas gracias por todo el cariño recibido"

María del Monte dio este jueves 23 de junio el pregón oficial del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla. Fue este el acontecimiento donde la folclórica presentó en público a su pareja, la periodista de Canal Sur Inmaculada Casal.

La cantante habló por primera vez de forma clara sobre su orientación sexual, en un discurso muy sincero y emotivo que causó el clamor del público, volcado completamente con la artista aplaudiendo y vitoreando sus palabras.

"Que pensáis, ¿qúe yo soy un robot, que no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simplemente es mía, y hoy lo reivindico una vez más. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar", relató la tonadillera el escenario de la Alameda de Hércules de la capital andaluza.

Tras haberse viralizado su discurso, tanto en medios de comunicación como por redes sociales, y después de todo el cariño recibido, la sevillana quiso enviar un mensaje de agradecimiento a sus más de 100 mil seguidores en Instagram: "Muchas gracias por todo el cariño recibido, que acojo con los brazos abiertos como no puede ser de otra manera".

"Soy una persona que por encima de todo cree en el amor, no creeré nunca en el odio. [...] Voy a seguir defendiendo la libertad de amar, la libertad del ser humano, todos somos personas. [...] El respeto, la libertad y el amor hay que defenderlos siempre. Y yo, siempre, lucharé por eso", concluyó María del Monte en una publicación que supera las 30.000 visualizaciones.