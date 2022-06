Alejandro Blanco, el yudoca que quiso hacer una 'llave' a Aragón con los Juegos de 2030

La candidatura olímpica conjunta entre Aragón y Cataluña nació tocada de muerte porque el equilibrio prometido por el Gobierno y por el Comité Olímpico Español (COE) no ha sido tal en ningún momento. Desde finales de 2021 el proceso se fue escorando hacia un desacuerdo irreconciliable y los audios de Alejandro Blanco, presidente del COE, desvelados por El Confidencial, maniobrando a favor de los intereses catalanes, son el último de los capítulos de un caso sin final feliz.

Desde el primer momento, el Gobierno aragonés de Javier Lambán defendió un liderazgo conjunto entre ambas comunidades. Lo mismo aseguraron el presidente Sánchez y el propio presidente del COE en sus visitas a Aragón, donde aseguraban que la candidatura sería "en pie de igualdad". Pero la Generalitat pidió que fuera Cataluña quien la liderase con "colaboraciones" de otros territorios. El Gobierno de España y el COE no jugaron su papel de árbitros. Y finalmente el proyecto "de país", como lo calificó Sánchez, ha sido imposible.

Junio y julio de 2021: Sánchez apoya el plan... catalán

El primer paso para el proyecto se dio en octubre de 2018, cuando el presidente del COE, Alejandro Blanco, informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible candidatura de España para 2030, contemplando el proyecto Pirineos-Barcelona. Y casi un año después, en 2019, se plantea el proyecto conjunto. Pere Aragonés asegura ya entonces que el objetivo es que Cataluña lidere la candidatura, aunque abierta a la colaboración con "otros territorios", en referencia a Aragón.

Septiembre de 2021

En 2021, Sánchez se mueve entre dos aguas. Por un lado, respalda la candidatura Pirineos-Barcelona, con el visto bueno de las cuatro diputaciones catalanas, de Moncloa y ya registrada como tal ante el CSD. Por otro, asegura en Zaragoza que es un "proyecto de país" e igualitario entre las dos comunidades.

Noviembre y diciembre de 2021: Lambán defiende su hueco

Dados los primeros movimientos de la Generalitat, el presidente de Aragón, Javier Lambán, insiste en una iniciativa conjunta para los Juegos 2030 que englobe a Cataluña, Aragón y España en torno a los Pirineos y justo antes de las Navidades de 2021 se celebra la primera de las seis reuniones de la Comisión del Programa Técnico, con representantes de los gobiernos central, catalán y aragonés, del COE y del CSD, todavía como una toma de contacto. Eso sí, las verdaderas diferencias estaban a punto de salir a la luz.

Enero y febrero de 2022: Aragón pide "igualdad"

A principios de año, Alejandro Blanco visita Zaragoza para verse con Lambán y defiende en la sede del Gobierno aragonés, en una declaración junto a su presidente, un proyecto "en pie de igualdad". Lo hace justo cuando la Generalitat insiste en bautizar la candidatura como "Pirineus-Barcelona", lo que deja ver a las claras que Cataluña quiere capitalizar la candidatura y desplazar a Aragón a un papel secundaria. Posteriormente, se baraja después la denominación Barcelona-Zaragoza-Pirineos.

Blanco volvería otra vez a Zaragoza en febrero. En el mismo lugar, la sala de columnas del edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés, el presidente del COE manifestaba que el trabajo conjunto seguía. "El ambiente es extraordinario y los tres miembros de los respectivos gobiernos están haciendo un trabajo verdaderamente importante, pensando solo en una candidatura técnica", manifestaba Blanco. Justo a su lado, en una comparecencia de los dos, el presidente de Aragón reiteraba que se trataba de "una candidatura de país, abanderada por el COE, donde ninguna comunidad tenga más protagonismo que la otra".

Marzo y abril de 2022: primeros desplantes de Aragonés

El 13 de marzo, en la cumbre de presidentes de La Palma, el aragonés Javier Lambán pregunta cuál va a ser el papel de cada autonomía en la candidatura, tras denunciar de nuevo el "planteamiento supremacista y excluyente" de la Generalitat, que había vuelto a retomar la denominación Barcelona Pirineus 2030. Pero no obtuvo respuesta.

A finales de marzo, el COE comunica al Gobierno que se ha alcanzado un acuerdo técnico entre Cataluña y Aragón para el proyecto 2030, en el que se contemplan las distintas sedes de las disciplinas. Pero Lambán mantiene que el acuerdo no es tal porque Aragón está desplazada en la candidatura y anuncia que presentará su propia alternativa.

Entonces llegan los primeros desplantes claros con el Ejecutivo aragonés. Aragón no está de acuerdo con la distribución de las sedes que se plantea: 54 pruebas en Aragón (las de esquí de fondo, biatlón, patinaje de velocidad, patinaje en pista corta, patinaje artístico y curling) y 42 en Cataluña (las de esquí alpino, esquí artístico, esquí de montaña, snowboard y hockey sobre hielo). Pese a que el reparto numérico favorece a Aragón, la parte catalana se queda las pruebas 'reina'.

Por este motivo, Lambán escribe al COE para anunciarle que no acudirá a la reunión prevista el 1 de abril y que enviará una propuesta en unos días. El encuentro, en cualquier caso, se mantiene. A él acuden el propio Alejandro Blanco; el secretario de Estado para el Deporte (CSD), José Manuel Franco; y la consellera catalana de presidencia, Laura Vilagrà.

Cataluña empieza entonces a ir por libre. La Generalitat, de hecho, divulga en esas fechas 16 informes técnicos de 2018-21, realizados por Ferrocarrils de la Generalitat, sobre la viabilidad de una candidatura catalana en solitario a los Juegos de invierno. En ese contexto, las partes se comprometen a retomar las negociaciones, pero con Aragón todavía descontento por una desigualdad que no se resuelve.

Mayo de 2022: Blanco abandona la neutralidad

Mayo se convierte en el mes de la ruptura. A principios de mes, Cataluña anuncia que no descarta presentar una candidatura en solitario aunque Aragón no se sume. El Ejecutivo de Lambán, en cambio, sigue defendiendo una opción que integre "al Pirineo en su conjunto". El COE se va decantando hacia el lado catalán y Aragón califica de "impresentable" la nueva propuesta del COE de reparto de pruebas y pide una "en igualdad". En esto, Blanco muestra sus cartas del todo y avisa de que es "imposible" un acuerdo que contente a todas las partes. "No se pueden hacer candidaturas a medida", dice en referencia a Aragón.

En ese escenario, la Asamblea General del COE acuerda que, si no hay un proyecto conjunto, será en una próxima Asamblea Extraordinaria la que decida a cuál de los dos apoya. Esto termina de confirmar las sospechas de Aragón sobre la falsa equidistancia de Blanco.

Junio de 2022: el presidente del COE, contra Aragón

En junio el COE hace que todo se rompa desde el momento en el que Aragón no participa en el encuentro con el presidente del COI, Thomas Bach. Blanco acusa además al Ejecutivo de Lambán de ser el culpable de las discrepancias. "No se puede mentir más", dice, a lo que el Gobierno aragonés responde pidiendo su dimisión. Aun así, Aragón presenta su última propuesta para una candidatura conjunta: una división por lotes de las pruebas y que Cataluña sea la primera en elegir. Pero no obtiene contestación. Por toda respuesta, la Generalitat lanza su propia propuesta en solitario. En ese momento el acuerdo ya es imposible y el 21 de junio el Comité Olímpico Español anuncia que no habrá candidatura.

Sin candidatura... y con audios de Blanco

El último capítulo deja a Alejandro Blanco en el disparadero. El Confidencial revela que el presidente del COE negoció en secreto con dirigentes independentistas catalanes la candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Blanco habría mantenido la negociación con el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Además, el presidente del COE estuvo con otros altos cargos de los correspondientes ejecutivos de Quim Torra y Pere Aragonès. Blanco habría pedido 400.000 euros a los políticos catalanes para presuntamente hacer "contrataciones opacas".

Así se recoge en un informe de la Guardia Civil. Este documento es uno más del llamado caso Voloh, la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona contra el presunto desvío masivo de fondos públicos al movimiento independentista. Por ahora, las investigaciones confirman que el Gobierno catalán uso la candidatura para los JJ OO de 2030 para financiar a organizaciones de la órbita independentista.