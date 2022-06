Durante semanas, ha sido el evento más esperado. La boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ha acaparado todas las miradas, especialmente por la privacidad con que se llevó y por los invitados que asistirían. Pero, tras el enlace celebrado el pasado fin de semana, son muchas las imágenes y anécdotas que se están compartiendo.

Los triunfitos que acudirían a la celebración era uno de los temas más tratados, pues parece que no todos estaban invitados. Durante meses, se ha debatido sobre la presencia de algunos como Rosa López, Manu Tenorio o Nuria Fergó, y finalmente no estuvieron. "Me encantaría ir, pero lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", comentó Fergó al ser preguntada.

Finalmente fueron Gisela, Natalia, Alejandro Parreño y Geno los excompañeros de OT 1 que estuvieron presentes. Las sonadas ausencias provocaron un gran revuelo, pero la novia ya declaró que habría tiempo para hacer más celebraciones.

Quien sí estuvo fue Soraya Arnelas, exparticipante de OT 4 y amiga de Chenoa. A ambas cantantes les une muchos años de relación y proyectos juntas, como Tu cara me suena 6, Celebrity Bake Off o Rompecabezas, el tema que lanzaron juntas en 2020.

EXCLUSIVA: El emocionante homenaje a Àlex Casademunt de sus compañeros de ‘OT’ en la boda de Chenoa (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/6DWW1fXpqy pic.twitter.com/9TuzJjhNMU — Revista ¡HOLA! (@hola) June 23, 2022

Pero, aprovechando la presencia de los triunfitos, y teniendo allí tan buenas voces, todos ellos se unieron en uno de los momentos más emotivos para homenajear al fallecido Álex Casademunt.

Tal y como ha mostrado ¡Hola! en un vídeo en exclusiva, los seis exconcursantes se pusieron frente al micrófono y cantaron Mi música es tu voz, el mítico himno de Operación Triunfo.

En las imágenes compartidas por el magazine se los ve visiblemente emocionados y con lágrimas en los ojos mientras cantan. "Esta se la vamos a dedicar a nuestro compañero, Álex, que te queremos", introdujo Chenoa mirando al cielo.