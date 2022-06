Nuria Fergó responde a la polémica por no haber sido invitada a la boda de Chenoa

Han pasado 20 años desde que salió de la Academia de Operación Triunfo y para ella ya es algo increíble no solo el haber podido vivir de su pasión, la música, sino que mantenga el contacto con varios de quienes fueron sus compañeros y compañeras. Eso sí, como no es una amistad tan íntima como la que pueden tener otras triunfitas, como se les llamaba entonces, a Nuria Fergó no le pesa que Chenoa no le haya enviado invitación para su boda.

La malagueña ha acudido a una gala solidaria para apoyar el turismo en España y allí ha hablado para los micrófonos de GTRES, mostrándose muy risueña y exultante tras haber sacado nuevo disco, Con Permiso, y estar en plena gira de promoción, lo que para ella ya es un éxito, porque significa haber aguantado dos décadas en la industria. "Siento mucha satisfacción, son 20 años haciendo lo que me gusta", ha declarado.

Fergó, de 43 años, ha explicado que la gran diferencia entre la joven que entró en el reality y la Nuria de la actualidad es, aunque suene a cliché, "la experiencia", a pesar de que considera que con 22 años ya era una chica muy "madura y que sabía lo que quería hacer". "Pero este tiempo ha dado para mucho", ha agregado.

La cantante ha puntualizado que "no se puede quejar" porque no le han pasado "cosas feas". "Con lo que la vida te va presentando tienes que ir tirando hacia delante. He de reconocer que he sufrido más a nivel personal que profesional", ha añadido, asegurando que siempre se ha sentido "querida y respetada" por sus compañeros de profesión y sus fans.

Justo entonces ha llegado el momento de hablar de la invitación para la boda de Chenoa este jueves 16 de junio (y que viene con 'contrato exclusivo'), la cual ella no ha recibido... Pero que no le ha sentado en absoluto mal porque entiende que, después de haberla pospuesto dos veces, la autora de éxitos como Cuando tú vas o Atrévete tiene la potestad para hacer con su ceremonia lo que desee, como la muy íntima que pretende.

"Yo creo que ella ha explicado perfectamente el tipo de boda que va a hacer y como lo quiere celebrar. Yo no tengo nada más que decir, simplemente que va a ser muy feliz y que disfrute el día como algo maravilloso", ha dicho Fergó, que considera que son los medios quienes "están liando todo" cuando se afirma que ha podido haber enemistades o malos rollos.