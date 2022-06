Britney Spears desvela el motivo por el que aún no se ha ido de luna de miel con Sam Asghari

Una de las primeras decisiones que tomaron juntos Sam Asghari y Britney Spears una vez que a esta última le fue revocada la tutela paterna que se había cernido sobre ella los anteriores 13 años fue salir del país. No muy lejos, a México. Pero ya era un triunfo por todo lo que conllevaba. De ahí que sus seguidores estén sorprendidos de que otro momento clave de sus vidas, como es la luna de miel, no se haya celebrado todavía. Pero hay buenos motivos.

Fue tal el trabajo detrás de su boda a principios de este mes de junio que la cantante y el actor aún no han tenido tiempo para planear su primer viaje como marido y mujer. Si bien fuentes cercanas a la 'Princesa del Pop' aseguran que hay más de una razón por la que aún no han disfrutado de tan merecido descanso.

Y es que, aunque resaltan que la idea del matrimonio es escaparse a una estancia romántica en Hawái o marcharse para visitar por primera vez "algún lugar internacional" fuera de Estados Unidos, hoy por hoy tienen compromisos ineludibles que les obligan a permanecer en suelo norteamericano.

Por una parte, Asghari acaba de estrenar su primera película como coprotagonista, Hot Seat, con Mel Gibson y Shannen Doherty, y se encuentra en plena gira de promoción entre programas, entrevistas, presentaciones y demás actos publicitarios.

Britney Spears, por la otra, ha compartido en su Instagram los motivos que, por su parte, les han impedido disfrutar todavía de ese soñado viaje. "Todavía no me he ido de luna de miel... ¡Pero porque me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo!", ha explicado la autora de éxitos como Toxic o Circus, admitiendo que hacerlo todo a la vez quizá no ha sido la mejor idea: "No ha sido lo más inteligente. Todo es nuevo, piscina nueva, cocina nueva, cama nueva... ¡Creo que estoy en shock!".

La cantante explica que está conociendo su impresionante casa, la cual les ha encantando incluso a sus hijos. Además, deja entrever que cuando se marchen lo sabrán sus fans porque compartir su vida con ellos la mantiene conectada. "La vida es buena", acaba la artista.