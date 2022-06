¡Relec y Paranix están de oferta en Amazon! Ármate con todo lo necesario para combatir a los mosquitos este verano

"Sale el sol por la mañana, por la tarde los mosquitos y por la noche salgo yo", ya lo dice la canción popular que suena cada verano en las fiestas de los pueblos en España: los mosquitos salen cuando hace calor, sí o sí. Y es que, a estos insectos les encanta el verano tanto como a nosotros (¡y nuestra sangre más!). Así que, ahora que estamos oficialmente en verano, si todavía no has preparado tu arsenal contra los mosquitos (o ya has gastado las provisiones que tenías en esta pasada ola de calor) es hora de renovar tu armamento.

Y, renovarlo al mejor precio gracias a Amazon y a sus rebajas en las marcas Relec y Paranix, dos de las mejores firmas en el tratamiento y lucha contra los mosquitos. Estas marcas poseen muchos formatos para combatir a los mosquitos. Si tienes hijos, por ejemplo, uno de los artículos favoritos entre los pequeños son las pulseras repelentes para que estén protegidos las 24 horas de las picaduras de mosquitos. Pero, no es lo único que el ecommerce ha rebajado hoy, también espráis o antimosquitos eléctricos para el hogar. No te pierdas ninguna oferta.

Los favoritos

Aunque son muchos los productos de Relec y Paranix en oferta, en 20deCompras hemos destacado alguno de los favoritos por los usuarios y, por tanto, más valorados en la plataforma (¡y con más descuento!). El primero que destacamos es el repelente de mosquitos (¡en formato grande!) de la marca Relec que posee la etiqueta Amazon Choice por su relación calidad-precio. Casi 4.000 opiniones de usuarios lo avalan y su fórmula con aceite de lavanda y geraniol garantiza una eficacia óptima y larga duración, dejando un aroma agradable en la piel. Además, protege de la malaria, zika, fiebre amarilla, dengue o chikungunya.

¡Hasta nueve horas de protección! Amazon

Y, si lo que quieres es proteger tu hogar de día y de noche, el difusor eléctrico con recambios líquidos (¡y sin aroma!) es lo que buscas. Por menos de seis euros, este antimosquitos eléctrico ofrece protección en casa contra mosquitos comunes y tigre. Lo mejor es que esta protección te durará casi dos meses.

¡Apto para toda la familia y sin fragancia! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.