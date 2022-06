Estos son los cuatro nuevos nominados de 'Supervivientes'

Tras la expulsión de Mariana Rodríguez, que se enfrentará a Marta López para quedarse una semana más en el Palafito, en la gala de Supervivientes 2022 emitida este jueves 23 de junio llegó la hora de las nominaciones. En ellas tuvo un papel crucial Alejandro Nieto.

Así, este se convirtió en líder semanal una vez más en una prueba que se da en todas las ediciones: la de comer la parte justa de un bol de fabada para que quede una cantidad indicada todo un ejercicio de precisión y contención.

Tanto Ignacio de Borbón como Kiko Matamoros, lejos de intentarlo, prefirieron tomarse la comida sin contemplaciones. El resto, en cambio, lo intentó. Después, se pesaron los platos y quienes mejor lo habían hecho fueron Ana Luque y Alejandro Nieto, aunque este último estuvo más cerca de la cifra indicada y se erigió como líder.

"Gracias a mis padres, estoy muy orgulloso de ellos, así tengo la educación que tengo. A mi niño, que lo amo, que se lo dedico a él, y a mi Tania, que la echo mucho de menos. A mi hermano, a mi sobrino, a mis amigos, a mis seguidores, a ustedes, a Lara, a la Merchi y a todos mis compañeros", celebró el sevillano.

Al convertirse en líder, no pudo ser nominado. Yulen Pereira nominó a Kiko Matamoros, "porque lleva una semana realmente insoportable, no hace nada, solo está mandando y regañando a todos". En segundo lugar, Anabel Pantoja optó por Ignacio de Borbón: "Le veo siempre al lado de Kiko, no se relaciona apenas con nosotros y creo que hay gente que merece estar en este programa", explicó.

Matamoros nominó a Yulen aunque insistió en que no tenía nada en contra de él, Ignacio de Borbón eligió a Ana Luque para que saliera a la palestra por primera vez... y Luque nominó a Nacho Palau, por comerse su huevo en una polémica recompensa. Por último, este se decantó por Yulen Pereira: "Me parece un voto feo, pero es que tengo que votar del otro lado", reconoció.

Yulen Pereira terminó así con dos puntos y un empate a un punto entre Ana Luque, Ignacio de Borbón, Kiko Matamoros y Nacho Palau. Alejandro, como líder, decidió quiénes serían los nominados definitivos, y la lista definitiva quedó de la siguiente manera: Nacho Palau, Kiko Matamoros, Yulen Pereira e Ignacio de Borbón.