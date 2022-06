Jorge Javier frena 'Supervivientes' por los comentarios "clasistas y xenófobos" de Kiko Matamoros a Mariana

Telecinco emitió este jueves 23 de junio una nueva entrega de Supervivientes 2022. La gala albergó numerosos momentos de tensión, varios de ellos protagonizados por Kiko Matamoros. El primero llegó cuando le tocó guiar a sus compañeros en una prueba en la que estos llevaban los ojos tapados.

Desde el principio, el colaborador habló con no muy buenas maneras a su equipo, pero fue especialmente incisivo con Mariana porque, a su juicio, estaba entorpeciendo la prueba. De hecho, al terminar, ambos tuvieron una desagradable discusión, pero la cosa no quedó ahí.

Ya en La Palapa, recordando el desencuentro, Mariana criticó lo vago que era Kiko Matamoros como superviviente, y el aludido empezó a utilizar un argumentario que rápidamente fue cortado por Jorge Javier Vázquez. "Me parece que, que venga una señora de Venezuela, vía Italia a dar lecciones a España de cómo se tienen que comportar aquí me parece, como poco, extraño. ¿Vergonzoso España? Un país que te ha abierto las puertas para darte una oportunidad. Vergonzoso tu país, no España", dijo Matamoros.

El colaborador de Sálvame comenzó a hacer alusión a los orígenes migrantes de la concursante y a cómo había sido acogida en España.

"¡Kiko! ¡Kiko! ¡Oye, por favor! ¡Silencio! Kiko, creo que tu comentario está absolutamente fuera de lugar. Eso está quedando muy mal, Kiko, y es muy impropio de ti. Es clasista y xenófobo", comentó el presentador.

"Y aprovecho también para decir una cosa que empieza a darme bastante vergüenza ajena cuando lo escucho. Ya sabemos que la gente de Venezuela lo está pasando mal, pero a mí lo que no me gusta es que a la gente de Venezuela se le hable con ese desprecio de ese país. Hay gente viviendo allí, hay gente que ama ese país y que ya bastante está sufriendo como para que nosotros encima utilicemos ese reproche", añadió después.

Muy bien el discurso peor lo triste es que ella a Mariana ahora el se disculpara y lo seguirán salvando lo que ha hecho siempre el asqueroso #SVGala10 pic.twitter.com/SK3uF5Xwnw — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 23, 2022

Por su parte, la pareja de Matamoros y su defensora en plató, Marta López Álamo, pidió perdón por los comentarios y dijo que no tenían ningún tipo de justificación, pero pidió que no se sentenciara a su novio por una mala noche, pues el resto del concurso había sido de otra manera. Además, el propio Matamoros quiso pedirle perdón a la comunidad venezolana al nominar.