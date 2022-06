El estigma dificulta que las mujeres con adicciones pidan ayuda: "Está peor visto y el consumo se esconde más"

"Antes, todo se limitaba simplemente a que la vida fuera pasando; ahora, el objetivo es vivirla y disfrutarla". Así explica Marta su paso por Projecte Home, entidad que brinda tratamiento, prevención y sensibilización ante las adicciones, a la que acudió para hacer "un punto y aparte" en su vida tras llevar "muchos años con un consumo muy elevado de alcohol".

Como Marta, otras personas piden ayuda a la entidad para superar sus adicciones, pero sólo el 15,4% de las que lo hicieron en 2021 eran mujeres. Desde Projecte Home señalan que este hecho se debe a una mayor dificultad para ellas a la hora de acceder a estos programas y no tanto a un menor índice de consumo.

"Por una parte, está el rechazo de sentirse minoría en unos programas que, al haber más hombres, no están suficientemente adaptados a las mujeres. También están las cargas familiares, que ellas normalmente tienen más y, por otra parte, el estigma: un hombre con adicciones no es tan señalado como una mujer, y esto puede ser una barrera a la hora de pedir ayuda y empezar un programa", explica Jordi Feu, del Área de Comunicación de Projecte Home.

En la misma línea, Marta apunta que "socialmente, que una mujer sea adicta está peor visto y se la cuestiona más por las cargas familiares, ya que, por desgracia, aún se tiene asumido que es la mujer la que tiene que encargarse de estas cosas". Así, cuenta que ha visto en sus compañeras cómo "cuesta más pedir ayuda por el qué dirán y, además, el consumo se hace más escondido, en casa, con alcohol y también antidepresivos".

"Quiero decirles que no tengan miedo, que se animen, que esto funciona"

Sin embargo, y pese a esta dificultad, anima a otras personas que se encuentren en una situación parecida a pedir ayuda: "Para la gente que lo necesite y que esté dudando, que sepan que vale la pena, que son muchos años que hemos perdido y, aunque paremos unos meses en nuestra vida, luego tenemos mucha vida por delante. Quiero decirles que no tengan miedo, que se animen, que esto funciona".

15% más demandas de ayuda que antes de la pandemia

En 2021, 2.216 personas decidieron dar este paso y pedir ayuda a Projecte Home, una cifra que supone un incremento de un 14,7% respecto a 2019 (1.932), antes de la pandemia. Eric inició su proceso de rehabilitación en febrero de 2021 y cuenta que su paso por el Programa Ambulatorio de la entidad ha sido "un gran éxito".

"Como el cannabis es una sustancia más aceptada a nivel social, mucha gente no la considera adictiva"

"Desde hace muchísimos años he tenido una adicción al cannabis. Había probado varias veces de dejarlo por mi cuenta y, por recomendación de una amiga, decidí acudir a Projecte Home. Ahora estoy en el último nivel del programa y encantado de haberlo hecho, porque no sólo ayuda a superar la adicción, sino a hacer muchos cambios en la vida que evitan recaídas", explica Eric, y añade que "como el cannabis es una sustancia más aceptada a nivel social, mucha gente no la considera adictiva, pero a mí me impedía llevar una vida plena".

Otro caso es el de Quique, quien ha pasado por la Comunidad Terapéutica, el programa residencial de la entidad para adicciones de largo recorrido, por adicción al alcohol, la cocaína y el cannabis: "Comunidad es un poco más duro porque te alejas de toda la familia y llegas muy destrozado, pero te ayudan a subir el autoestima, a respetarte. Así, vas subiendo niveles y, a medida que vas trabajándote, vas viendo un poco más la luz".

Marta, que también ha pasado por la Comunidad Terapéutica, cuenta que el programa "es un parón de unos meses, pero luego, cuando sales, no es que dejes el alcohol, es que te reinventas. El objetivo es poder tener una vida normal, sana, recuperar el tema laboral y los lazos familiares. Antes el tiempo libre era para consumir, ahora tienes motivaciones para buscar 'hobbies', ocio y pasar tiempo con la familia".

"La sustancia te aparta hasta de ti mismo. Dejas de conocerte, no sabes lo que te gusta... te lleva a un estado de total apatía"

En este sentido, Quique añade: "La sustancia te aparta hasta de ti mismo. Dejas de conocerte, no sabes lo que te gusta... te lleva a un estado de total apatía. Aquí ponemos pequeños objetivos y buscamos 'hobbies' para ocupar el tiempo libre y que no te lleve a la soledad, porque, al fin y al cabo, la droga es eso, soledad". Tras su experiencia, aconseja a otras personas en esta situación que acudan a uno de estos programas: "Creces como persona y aprendes a querer bien para no hacer daño", apunta.

Aumento del deterioro físico y mental respecto a 2019

Respecto al "aumento importante" de casi un 15% de demandas de ayuda, la entidad alerta de que viene, además, acompañado de un "deterioro" de la salud física y, sobre todo, mental de las personas que acuden a ella. Así, atienden a personas con "múltiples factores de vulnerabilidad", como situaciones de desestabilización psiquiátrica, sin apoyo familiar, sin vivienda o sin autonomía para llevar a cabo gestiones básicas, lo que "hace todavía más difícil ayudarlas".

Por otra parte, la media de edad de las personas atendidas es de 42 años, a diferencia de los 37 de 2012, un incremento que supone "un mayor recorrido en el consumo de substancias, lo que agrava los efectos". Este hecho es aún más significativo entre las mujeres, cuya media de edad es de 45 años, mientras que la de los hombres atendidos es de 41.

Otra de las diferencias observadas entre ambos sexos es la sustancia principal de consumo de las personas que acuden a Projecte Home: mientras que en los hombres es la cocaína (52,4%), en las mujeres es el alcohol (62,4%). Joan Mercader, psicólogo de la entidad especialista en drogodependencias, explica que "el acceso al alcohol es más sencillo y el consumo es en un ámbito más doméstico y de soledad. Además, puede haber más dificultad para que las personas de su entorno lo detecten".

En cuanto a la principal fuente de ingresos de quienes acuden a la ONG, la de los hombres es en un 38,5% el trabajo y en un 33,6% el paro u otras prestaciones. En cambio, sólo una de cada cuatro mujeres trabaja y el 58,3% cobran el paro u otras presentaciones. Por otra parte, el 25,4% de los hombres señalan familiares o amigos como su principal fuente de ingresos, mientras que, en el caso de las mujeres, es la mitad (12,5%).

"En dos años, el porcentaje de personas con ingresos derivados del trabajo ha bajado mucho, lo que nos muestra cómo la gente llega en peor situación económica", ha apuntado Feu. Este deterioro -tanto económico como de salud- de la situación de las personas que piden ayuda "alarga el proceso de atención y, sumado a la desesperación y a la urgencia del momento en el que se encuentran, acaba impidiendo que todas las personas que lo necesitan puedan comenzar un programa de tratamiento".

Además, Projecte Home señala que esto sucede en un contexto "agravado por la falta de financiación", por lo que la entidad trabaja para potenciar el trabajo en red con otros recursos y servicios y para ampliar y agilizar su capacidad de respuesta.

Cannabis y alcohol, las más recurrentes entre los jóvenes

Por otra parte, Projecte Home también tiene un programa destinado a los adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años. En estas edades, las sustancias principales de consumo son el cannabis (49,3%) y el alcohol (25,4%), aunque también es relevante el abuso de las tecnologías. De hecho, en el caso de los adolescentes de entre 13 y 17 años, el abuso de las pantallas se sitúa en segundo lugar, detrás del cannabis.

Sobre esta conducta adictiva respecto a la tecnología, Mercader señala que "el confinamiento y las restricciones pueden haber tenido una cierta incidencia, pero la pandemia ha evidenciado una tendencia que ya iba en aumento, y el confinamiento ha facilitado la detección por parte de las familias".