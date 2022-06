Cada vez que Carmen Borrego y Pipi Estrada comparten plató, saltan chispas. Aunque Terelu les acusó de tener una relación de colegueo, nada más lejos de la realidad, ya que los continuos vaciles de Pipi nunca sientan bien a la hija de María Teresa Campos.

Carmen Borrego ha traído un anillo a plató y Jorge Javier Vázquez ha parado el programa para verlo y enseñarlo a cámara. Y en ese momento, Pipi ya ha lanzado una pulla a Carmen. "No se puede ser tan ostentosa. Me parece una 'ostenticidad' lo que acabas de hacer con el anillo. Seguro que on la entrevista que hizo con Kiko, le diría a Carmen: 'Toma, hija'".

Ante la mención de su madre, Carmen ha explotado contra el que fuera pareja de su hermana. "¡Que te calles y no hables más de mi familia. Y menos de mi madre. A ver si te callas ya. Por lo menos respetas a mi madre. ¡A mi madre! ¿Te queda claro? Que no hables más de mi madre. Que no la nombres".

Pipi, entre risas, ha querido seguir pinchando a su compañera. "Mientras este país sea demócrata, podré hablar de quien me dé la gana. ¿Es por la entrevista que hizo tu madre con Kiko? Yo creo que es del mercadillo".

Pero Carmen no ha querido dejarlo pasar y ha querido explicar el origen del anillo. "Por el Día de la Madre, nos ha regalado uno a mi hermana y otro a mí. Porque le dio la gana".