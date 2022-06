María Teresa Campos anuncia que Rocío Carrasco y ella están "menos unidas": "Como ha hecho muchas cosas y tal..."

María Teresa Campos se ha sincerado en la revista Diez Minutos, ante su amigo Kiko Hernández, y ha hablado de la actualidad que le rodea. Por ejemplo, de su gran amiga, casi una hija para ella, Rocío Carrasco.

Sin embargo, lo que menos se esperaba es que anunciara que están "menos unidas" que en otros tiempos. "Últimamente, estamos menos unidas, porque como ella ha hecho muchas cosas y tal...", asegura la periodista. "Antes, los fines de semana estaban en casa".

Sin embargo, asegura que ella la quiere "muchísimo". "Es que yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de reyes le dije: 'Rocío, te voy a pedir un favor. Yo estoy ya muy mayor y cualquier día me voy palante, y yo no quiero morirme y que la gente crea que has sido una mala madre'. Me dijo: 'no te preocupes, que eso no va a pasar'". Finalmente, la hija de 'la más grande' le hizo caso y dio un paso al frente.

Sobre Pipi Estrada, que ha reaparecido en televisión, dice que le ha costado "dinero". "Pagué 2,5 millones de pesetas por retirar unas fotos con una prostituta", indica María Teresa.

De ese episodio, asegura, nunca se enteró su hija Terelu, en esa época pareja del periodista deportivo. "Yo no quería darle disgustos a mi hija".

Sobre la vuelta de Terelu y Carmen Borrego a Sálvame, indica que las ve "integradas". "Yo creo que no están a disgusto. Si no, no estarían. Pueden hablar y decir las cosas que quieren y eso".