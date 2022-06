Marta Riumbau se somete a una vitrificación de óvulos y lo cuenta en sus redes: "Espero que pueda ayudar a otras mujeres"

Cada vez son más las mujeres que deciden preservar su fertilidad, bien sea por causas médicas o por su deseo de posponer su maternidad. La última que se ha sometido a esto en el mundo de las influencers ha sido Marta Riumbau.

La novia de Diego Matamoros ha decidido realizarse la vitrificación de óvulos y ha querido explicar a través de un vídeo en Instagram el por qué se ha sometido a esta técnica, cuál es el proceso y por qué lo va a tener que volver a repetir.

"Lo primero que te hacen es una ecografía para ver cuál es tu reserva ovárica. En este paso, me dijeron que mi reserva era muy baja para mi edad, pero que no me preocupase porque todo depende del ciclo de menstruación en el que se está", comienza a explicar sobre este proceso al cual asegura que lleva "aproximadamente dos años" para iniciarlo.

Para contrastar estos resultados, los profesionales le hicieron la analítica de la hormona antimulleriana, en la que se ve cuál es la reserva ovárica real independientemente del ciclo menstrual.

"Los resultados fueron los mismos y ahí fue cuando me recomendaron si quería preservar mi fertilidad independientemente de lo que fuera a hacer en un futuro", confiesa la modelo ante sus seguidores.

Por ello, tuvo que empezar el tratamiento acto seguido a conocer los resultados. Aunque argumenta que para ella, cada día que iba a la clínica eran malas noticias, ya que su deseo es "ser madre de cuatro bebés" y ya no lo va a poder cumplir, se lo ha tomado con positividad y ha contado con el apoyo de su pareja y de sus amigas para el proceso.

"Me fui haciendo las ecografías para ver como evolucionaban los óvulos y todo iba muy bien, aunque en uno de los ovarios me detectaron endometriosis", comenta la influencer.

Con estas declaraciones, quiere dejar ver que el primer médico con el que trató tuvo "cero empatía" con ella y que no le gustaron las formas en las que le informaba de lo que le pasaba. Por eso, decidió cambiar de médico para que le confirmasen que sí tenía este problema añadido.

Asimismo, comenta que para la vitrificación se necesitan de diez a doce óvulos que se sacan de una sola vez: "En mi caso es imposible y se tiene que repetir varias veces porque yo no tengo tantos óvulos. En la última ecografía me dijeron que estaba casi lista, ya que tenía la mitad de los óvulos, por lo que pude someterme a la extracción".

Tras la primera punción, confirma que va a tener que repetir este proceso dos veces más y que va a ser muy difícil que se pueda quedar embarazada de manera natural.

Pero Marta Riumbau no pierde la esperanza y aunque le daba vergüenza y respeto hablar sobre el tema, ha decidido hacerlo para así poder ayudar a otras mujeres con su historia y hacer ver que no tiene por qué ser un tema tabú.