Selena Gomez revela que se sintió "avergonzada" por su sexualización en la portada del álbum 'Revival'

Que dentro de la industria del entretenimiento ha existido una hipersexualización de las estrellas femeninas emergentes que iban saliendo es algo constatable mirando las sesiones de fotos que han protagonizado. Algunas de ellas, además, con el objetivo de pasar a la historia, como las que acaban siendo parte de un nuevo álbum. Y de eso precisamente ha hablado Selena Gomez.

La artista ha hablado en una mesa redonda de actriz que ha organizado The Hollywood Reporter de una experiencia personal que, además, ha de recordad con bastante asiduidad: cada vez que ve la portada de su disco Revival, sacado en 2015, cuando tenía 23 años (a mediados de julio cumplirá los 30).

"La verdad es que, tal y como hice la portada de aquel álbum, ya me fui sintiendo avergonzada justo después. Y tuve que superar esos emociones porque me estaba dando cuenta de que se relacionaban con algo más complicado", ha declarado Gomez, que siente ahora que fue colocada en una posición totalmente "improcedente".

"Fue una decisión de la que no me sentía necesariamente feliz de haberla tomado, más allá de que creo quela hice lo mejor que pude, al menos intentando ser yo misma", ha continuado la protagonista de Solo asesinatos en el edificio, que también ha incidido en que no se sentía especialmente cómoda porque no se considera "una persona excesivamente sexual".

Esto hace que con aquella portada, en la que aparecía en blanco y negro aparentando estar completamente desnuda, no se sienta para nada representada su personalidad: "Es tan sencillo como que hice cosas que no dejaban ver quién era yo realmente. Tenía mucha presión para parecer más adulta en aquel álbum, Revival. Sentí la necesidad de mostrar cacho. Yo no creo ser esa persona que aparece, la verdad".

Eso sí, hoy por hoy la artista texana siente que ahora maneja mucho mejor las riendas de su vida y de su carrera profesional y que cuando toma decisiones lo hace pensando en sí misma y en que ahora se conoce más. "Yo tengo el control total de mi vida y de todo lo que hago; incluso de lo que puede haber ahí fuera, de todo", ha finalizado.