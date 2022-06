Moreno: "Estos 58 escaños no significan soberbia ni prepotencia sino eficacia"

Una marea de banderas andaluzas y españolas tomó anoche la calle San Fernando de Sevilla, donde se ubica la sede del PP andaluz, apenas comenzó a quedar claro que la mayoría absoluta era una realidad. El candidato ganador de la noche, que revalida la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, salió a la calle pasadas las 23.00 horas y se encaramó a una pequeña tarima entre el público: "Hoy hemos hecho historia en Andalucía", clamó.

Moreno agradeció el resultado a sus "jefes, que son los ocho millones de andaluces". El candidato ganador recordó los "años duros en que no todo el mundo pensaba que podíamos hacer este sueño realidad, pero yo siempre he creído que podíamos". Moreno recordó emocionado a su padre, a los "andaluces que soñaron con noches como ésta". El presidente en funciones pidió "empezar con la humildad que nos caracteriza esta nueva etapa. Hemos perdido muchas elecciones y siempre hemos aceptado el resultado por duro que fuera; yo pido que seamos ahora serenos y humildes a la hora de ganar, es nuestra forma de entender la política y la vida. Andalucía va a tener cuatro años de prosperidad, para mejorar y avanzar con moderación y honestidad". Moreno recordó que la "responsabilidad" y el "sentido común" guiarán sus políticas y que el resultado holgado (no habló de mayoría absoluta sino "suficiente" no se traducirá en rodillo. "Esos 58 escaños que hemos logrado no van a significar soberbia y prepotencia sino eficacia", añadió.

Mientras, en la sede nacional de la calle Génova, en Madrid, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo seguía la noche electoral junto a la secretaria general, Cuca Gamarra y otros miembros de su ejecutiva. Gamarra fue la primera del PP en salir a valorar la victoria de Moreno. Los andaluces, dijo, han dado al resto de España "una lección de libertad, de democracia y de compromiso con su tierra". "Los andaluces han elegido al mejor presidente que pueden tener, han dado una mayoría histórica al Partido Popular, han vencido al desánimo, al descontento, al calor y a todos los elementos adversos en esta jornada. Este es el triunfo de la moderación y de que hay otra forma de hacer política y es muy bueno para toda España. España necesita gobiernos que crean en la estabilidad de las mayorías, en el rigor, en la buena gestión, en la unidad de la sociedad, en un país que se construya entre todos y sin enemigos", señaló en su intervención ante los medios.

Gamarra interpretó también los resultados en clave nacional, como un "fracaso del sanchismo" y un "freno" a Vox: "Sin duda alguna el PP ha frenado a Vox en Andalucía y lo ha hecho por sí mismo con la decisión de los andaluces y lo más importante que son sus votos". "Moderación, centralidad y estabilidad" son tres de las recetas de Moreno que el PP nacional tendrá en cuenta en la nueva etapa Feijóo.

El presidente nacional del partido daba su visión en Twitter: "Felicidades a Juanma Moreno y a todo el PP por un triunfo histórico. Gracias a los andaluces y felicidades por haber elegido al mejor presidente. Y a todos los españoles, porque hoy gana la política seria, estable, responsable y moderada que este país necesita".

También la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso reaccionó por Twitter con un mensaje de felicitación y valoración de la caída en votos del PSOE: "Felicidades a Juanma Moreno por el resultado histórico en Andalucía. La izquierda se desmorona porque el PP gestiona, piensa en los ciudadanos y demuestra que la política no es propaganda socialista, sino hechos, ideas y convivencia. Ante el sectarismo, convencimiento".

La noche fue larga en la calle San Fernando, donde se desplegó una larga banderola vertical con la inscripción "Gracias, Andalucía". Los consejeros populares del Gobierno andaluz y la ejecutiva regional estuvieron arropando a Moreno en la noche más mágica del PP andaluz.