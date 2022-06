Ibai Llanos se sincera sobre sus problemas de visión: "Del ojo izquierdo solo veo un 10%"

Ibai Llanos es conocido por ser bastante sincero con sus seguidores y muchas veces habla tanto de vida profesional como privada. El pasado jueves, antes de comenzar a competir en los Saw Minecraft Games, habló en su directo sobre su problema de visión.

El vasco había comentado en otras ocasiones que tenía problemas en el ojo izquierdo que le impedía ver muchas cosas correctamente. "Yo ya os dije que tengo un problema bastante serio. No es un problema de utilizar gafas, no es que este ciego, es un problema neurológico que en teoría es un efecto secundario de un herpes, pero no lo saben", ha comentado.

Sin embargo, las últimas pruebas habían revelado que la condición era más grave de lo que pensaba. "Cuando lo conté, me habló un médico en privado y me dijo que tenía la solución. Con esa esperanza pedí cita aquí en Barcelona".

Originalmente, aseguró que veía menos de un 70% por dicho ojo, pero en el médico este último jueves le han confirmado que solo ve un 10%. "No lo sabía. Si cierro el ojo, veo borroso. Si te pones delante, te veo, pero no consigo leer nada", ha relatado. Al menos, hay una buena noticia: "Del ojo derecho veo un 100%".

Su deseo es "quedarse así", es decir, que la condición no empeore porque "no tiene ningún tipo de solución". Aunque hay que esperanza, hace falta examinar mejor el ojo derecho. "No es agradable", ha confesado Llanos, que se ha asustado ante la necesidad de pasar por pruebas como resonancias. "Ojalá que me quede así toda la vida", ha pedido.