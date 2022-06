Ibai Llanos confiesa que no tiene ningún plan de dejar Twitch por la televisión: "Tuve una oferta para emitir un evento mío y dije que no"

Aunque pueda parecer que Twitch es invento de hace pocos años, no es así. Ibai Llanos lo sabe bien. El streamer lleva casi ocho años trabajando haciendo directos y comentando en la plataforma de Amazon y ha confesado que desea seguir así más tiempo.

Lejos de las polémicas por los cambios de monetización de la página, el vasco tiene claro que prefiere hacer directos desde su propio canal a su propia comunidad que trasladarse a la televisión.

Tal es el éxito de Llanos que asegura que varias cadenas se habrían puesto en contacto con él varias veces para emitir en sus canales algunos de los eventos que organiza. Algo que podría haber supuesto una gran repercusión, pero que el creador de contenido prefirió rechazar.

"Yo tuve una oferta encima de la mesa por un evento que iba a hacer, con dinero. Me permitían hacerlo en mi canal de Twitch y en la tele", ha comentado: "Tiene más sentido, pero ni con eso. Nunca lo he aceptado".

"No me siento cómodo", ha reiterado, asegurando que no sabe como encajarían en la parrilla las largas horas que suelen durar los grandes eventos que organiza.

"Hay un punto en el que si puedes hacer exactamente el mismo contenido ganando muchísimo dinero en un sitio y no ganando nada en otro… pues obviamente hay momentos en los que dices 'joder, qué está pasando'. Pero es que, realmente, me gusta tanto Twitch que siempre lo haré en Twitch", ha añadido.

"Twitch, al final, la siento como una plataforma con la que he crecido prácticamente desde la infancia. La comunidad que tengo aquí y todo lo que hacemos me hace muy feliz", ha concluido, demostrando una vez lo satisfecho que está con su carrera actualmente.