Ibai Llanos, ElXokas y otros 'streamers' protestan ante los posibles cambios de Twitch en la política de pagos: "Es una locura"

En los últimos años, YouTube ha dejado de ser la plataforma de preferencia para gamers y creadores de contenido. Cientos de ellos se han cambiado a Twitch, animados por las mejores condiciones en la política de monetización.

Muchos han conseguido crear un imperio con el dinero ganado con los anuncios y suscripciones de la página. Sin embargo, parece que esto va a cambiar pronto. Así lo ha filtrado el medio Bloomberg.

La empresa perteneciente a Amazon quiere cambiar las reglas para poder obtener más dinero de las suscripciones. Hasta ahora obtenía el 30% de lo que pagaban los fans de los grandes streamers (cuatro euros en España). Desea aumentarlo al 50%.

Twitch estaría tanteando cambios para los streamers



-Quitar el partner de 70/30 (que tienen los grandes), dejar solo 50/50

-Incentivar el poner anuncios

-Posibilidad de crear distintos tiers

-Sin exclusividad



Estos cambios no son definitivoshttps://t.co/fDE4Ea4euG — Yuste (@inyustificado) April 27, 2022

Conscientes de que esto significaría menos dinero para los influencers, también quiere incentivar los anuncios. Algo de lo que muchos están en contra, pues no permite a los usuarios seguir el directo por unos segundos. Entre ellos, ElXokas.

El gallego comprende la necesidad del espacio publicitario, pero ha criticado la manera en la que aparecen de manera aleatoria. Él, asegura, elige ponerlos cada 20 minutos y obtiene gran beneficio.

Ha revelado que en el mes de abril, en el que ha hecho menos horas de directo de lo normal, tendrá unos ingresos de 13.500 dólares (12.8000 euros). El mes pasado 20.0000 (19.000 euros) con una media de 30 a 40 minutos de anuncio en ocho horas de emisión.

No ha sido el único en mostrar su descontento. Ibai Llanos ha llegado a amenazar con volver a cambiarse a YouTube pues no está contento con el rumbo que está tomando la plataforma. "No sé que va a pasar con Twitch, va a tener competencia pronto. Todo en la vida son etapas", ha comentado.

Además, ha bromeado que justo cuando va a llegar a su récord de suscriptores, se le acaba el contrato que tiene con Twitch y se convierte 'free agent', dejando la puerta abierta a otras opciones para continuar su canal.

Aunque, sin duda, son los creadores españoles más pequeños los que más han alzado la voz, pues son los que más dependen del dinero de sus fans, ya que no tienen una comunidad tan amplia y no generarían tantos ingresos con los anuncios.

Llegué tarde cuando se podía ganar un dinero decente en Youtube y llegué tarde cuando se podía ganar un dinero decente en Twitch



Una buena forma de definir mi vida: Llego tarde a todos lados https://t.co/kSeSxNxoa8 — BaityBait (@BaityBait) April 27, 2022

Llevo con el contrato de Twitch de 70/30 unos 6 años y solo puedo decir que el cambio aquí debería ser mover a todo el mundo del 50/50 al 70/30. No entiendo como hay creadores que cobren solo el 50% de lo que generan. No tiene sentido. — ElRichMC (@ElRichMC) April 27, 2022

Lo de Twitch es una locura.



Cuesta abajo y sin frenos. Aunque se veía venir desde hace tiempo. Es una burbuja y está explotando. Además no tienen competencia, pueden hacer lo que quieran.



Ya hablamos mañana en profundidad. — Alexelcapo (@EvilAFM) April 27, 2022

Espero de corazón que hayáis disfrutado de estos 6-7 años de directos conmigo porque igual toca plantearse seriamente las cosas. Sabía que nos íbamos a la mierda pero no esperaba que fuera tan rápido. Que auténtica lástima. https://t.co/3jD3kBafhC — Felipe Zeta Girocompleto (@Felipez360) April 27, 2022

Aunque es posible tener otras maneras de ingreso, todos critican que hagan esfuerzos por crear contenido exclusivo para la plataforma y esta quiera aprovecharse de su trabajo y conseguir más ganancia sin beneficiarlos.