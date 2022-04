El 'streamer' Alexelcapo denuncia los elevados precios del psicólogo: "La gente no puede permitirse la salud mental que requieren"

El youtuber Alexelcapo, conocido por dar sus sinceras opiniones sobre política e impuestos en Twitter, ha usado su cuenta para denunciar el difícil acceso que tiene la población a tratamientos para la salud mental.

El creador de contenido se ha quejado después de acudir él personalmente a su primera sesión con el psicólogo y ha confesado estar enfadado por el elevado precio de la consulta, haciéndolo inaccesible para la gran mayoría.

"Setenta euros la primera visita al psicólogo. Y luego que porque la gente no puede permitirse la salud mental que requieren", ha escrito, dando a entender que era una gran cantidad solo por una hora de consulta.

70€ la primera visita al psicólogo. Y luego que porque la gente no puede permitirse la salud mental que requieren. La puta madre. Voy a pedir otra hora para lidiar con el enfado de estos precios. — Alexelcapo (@EvilAFM) April 26, 2022

Sus palabras han despertado un debate en sus comentarios sobre si es justa o no esa tarifa, pues los psicólogos también deben pagar gastos de autónomos, así como el alquiler de la clínica.

"No sé por qué me estáis explicando a mí lo que cuesta ser autónomo, llevo siéndolo 11 años. Lo sé de sobra vaya", ha respondido, explicando su comentario: "Mi queja va por quien no puede pagarlo, no porque gente con títulos universitarios ganen buen dinero".

No sé porque me estáis explicando a mi lo que cuesta ser autónomo, llevo siéndolo 11 años. Lo sé de sobra vaya. Y que a tope con ganar pasta cojones, mi queja va por quien no puede pagarlo no porque gente con títulos universitarios ganen buen dinero. — Alexelcapo (@EvilAFM) April 26, 2022

Además, ha criticado el servicio de la seguridad social donde es "complicado" conseguir cita y si la consigues, los tiempos de espera son bastante altos.

Complicado es un rato. Recuerdo hace años cuando le comenté a mi médico que quería ir al psicologo y me preguntó si tenía pensamientos suicidas. Al decirle que no me dijo que podía esperar sentado unos meses a que me atendiera un psicólogo público :) — Alexelcapo (@EvilAFM) April 26, 2022

"Recuerdo hace años cuando le comenté a mi médico que quería ir al psicólogo y me preguntó si tenía pensamientos suicidas. Al decirle que no me dijo que podía esperar sentado", ha relatado también.