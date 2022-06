Ibai Llanos anuncia un esperado nuevo artista invitado para 'La Velada 2' y habla de la reventa de entradas: "Yo eso no lo puedo controlar"

Ibai Llanos continúa finalizando los detalles para lo que sin duda será el evento del año en Twitch, La velada 2. La segunda edición de combates de boxeo entre youtubers que contará, además, con actuaciones musicales de alto nivel.

A los ya confirmados hace unas semanas, Nicki Nicole, Duki, Bizarrap y Rels B, se ha añadido a uno de los más queridos y esperados: el cantante de trap canario, Quevedo.

"Al final Quevedo no se quedará fuera de La Velada del año. Es el quinto y último artista", ha declarado Llanos, que en su último anuncio dejaba la puerta abierta a más incorporaciones.

Siuuuuu pic.twitter.com/DJkJA7DUgK — Ibai (@IbaiLlanos) June 6, 2022

Ahora, contando ya los días para el evento que se celebrará el sábado 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona, el streamer se ha encontrado con un gran problema: la reventa de entradas.

En su último directo, comentando con ilusión los últimos detalles por cerrar, descubrió que muchos de sus seguidores estaban preocupados por si método de acceso al recinto era capaz de detectar si la entrada era comprada en reventa o no.

Y mientras muchos aseguran que son "seguidores buenos" que han comprado los tickets de segunda mano porque no fueron capaz de conseguirlo por la web, otros están preocupados por los posibles timos.

"Si te han venido una entrada que se la han vendido a tres personas más, ¿qué pasa?", se preguntaba un internauta en los comentarios, a lo que el vasco respondía frustrad: "Si todo el mundo fuese una persona buena y decente, no habría dudas de lo que está ocurriendo. Yo eso no lo puedo controlar, no puedo controlar la maldad de la gente".