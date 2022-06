Carmen Lomana, muy molesta por no haber sido invitada al desfile de Dior en Sevilla

La Maison Dior presentó su nueva colección Cruise 2023 este jueves 16 de junio en la capital andaluza. El evento congregó a celebridades tanto nacionales como internacionales del calibre de Georgina Amorós, Chiara Ferragni o Belén Cuesta.

La gran ausencia al evento de la firma de Alta Costura la protagonizó la socialité Carmen Lomana. En Ya son las ocho, la empresaria confesó que Dior no le invitó a asistir a tal acontecimiento.

"Es la gran intriga porque ¿a quién han invitado? De la ciudad de Sevilla no hay ni un 5% de la sociedad sevillana. No sabemos quienes han hecho las invitaciones o en qué se han basado. Yo pregunté como buyer (como cliente) a quiénes iban a invitar. Me dijeron que a partir de los que gasten 100.000 euros al menos al año comprando", relataba la empresaria a Sonsoles Ónega.

Carmen no ocultó su indignación y desagrado ante el gesto que tuvo la firma parisina hacia ella, gran consumidora de la marca: "Me pareció algo tan ridículo. Pero es que yo he visto gente ahí que no ha pisado Dior en su vida".

Pero según las palabras de la celebrity, son muchas las personas que se encontraron desconcertadas ante la elección de invitados que se realizó: "Está todo el mundo un poco descolocado porque, si Dior hace un desfile en España y en Sevilla, yo creo que tendría que haber una representación importante de la sociedad sevillana y española".

"Vamos, si hay alguien que tiene que estar ahí, esa soy yo. Primero porque siempre he tenido una relación muy estrecha con Dior, he ido a todos los desfiles de Alta Costura y después estas navidades hice una cena en mi casa para Dior. Me dijeron ellos que hiciera yo las invitaciones porque conocía a mucha gente", continuó Carmen sin ocultar en absoluto su indignación.

Tales fueron el enfado y la resignación de la natural de León, al sentirse olvidada por una de sus firmas de confianza, que llegó incluso a asegurar el hecho de "no volver a comprar".