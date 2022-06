Jennifer Lopez desvela cómo le afectó su divorcio de Marc Anthony

Nadie esperaba aquel comunicado conjunto en ABC News el 16 de julio de 2011. Jennifer Lopez y Marc Anthony anunciaban su divorcio después de haber formado una de las relaciones y familias más sólidas de toda la industria. O al menos eso aparentaba de puertas para afuera. Ahora la cantante y actriz de 52 años ha explicado que su separación del neoyorquino le dejó un enorme poso de inseguridad.

En Halftime, el documental sobre su vida que ha estrenado recientemente Netflix, la autora de éxitos como On the floor o Una noche más ha explicado que su ruptura fue un punto de inflexión en su carrera: "Como artista, me había perdido un poco sobre quién era intentando construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos cumplieron 3 años y me divorcié, de repente solo era una madre soltera con dos hijos pequeños".

Por eso mismo comenzó a revisar su carrera y se dio cuenta de que tenía que reaccionar, dado que "a los 42 años nadie llamaba" a su puerta "con un papel para volver al cine". "Y para cuando regresé al trabajo sentía que ya no sabía cuál era mi valía", ha añadido, así como que inesperadamente encontró consuelo en la televisión participando como jueza en la décima temporada de un famoso talent.

"Y entonces hice American Idol. Ese fue mi primer gran trabajo después de tener a mis hijos y creo que me vino genial en ese momento. La gente podía ver quien era yo de verdad, y eso lo cambió todo", ha asegurado JLo, quien ha agregado que aprendió "mucho" sobre ella misma en el programa.

"Como tenía un nuevo objetivo, sentía que tenía que trabajar más en mis performances, mi canto, mi baile, todo. Necesitaba ser mejor en todos los sentidos", ha puntualizado finalmente en un momento dado del documental la artista, que además, en su camino hacia el éxito, hubo de lidiar tanto con el machismo como con el racismo de ejecutivos.