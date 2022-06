Éxito, racismo y un poquito de machismo

¡Menuda locura lo del documental de Jennifer Lopez en Netflix! Ver cómo es todo el proceso que conlleva actuar en el medio tiempo de la Super Bowl, conocer los entresijos de la carrera de una actriz, ver a una estrella llorar por no cumplir sus objetivos o comprobar cómo pese al brillibrilli y la fama el grupo de WhatsApp con su familia es tan normal como el que yo tengo con los míos… ¡mola!

Sin lugar a dudas, Jennifer Lopez es una de las artistas más influyentes de las últimas décadas. JLo, además de ser una gran marca con reconocimiento en cada rincón del planeta, es una tía que se lo ha tenido que trabajar muchísimo para lograr estar donde está. Sus raíces están en Puerto Rico pero su casa siempre fue Nueva York, concretamente el Bronx, una zona famosa por su cinematográfica peligrosidad. Es una experta bailarina, una fenomenal actriz y una cantante que, aunque no va a pasar a la historia por su gran voz ni por sus comprometidas, cuidadas y trascendentes letras, sí que será siempre recordada por hacernos disfrutar y bailar de lo lindo y eso, para mí, es oro.

Se queja al no entender por qué una única mujer latina no era suficiente

Después de ver el documental tengo más que claro que Jennifer Lopez ha sido maltratada por la industria. Sin tener nada en contra de Shakira, ella misma se queja al no entender por qué una única mujer latina no era suficiente para los mandamases de la Super Bowl a la hora de amenizar el final de su liga. También cuenta cómo tuvo que batallar con los responsables del espectáculo para que este fuese algo más que un par de mujeres moviendo las caderas y narra con tristeza su fallida carrera al Óscar. ¿Por qué no tiene el reconocimiento que merece? ¿Por mujer? ¿Por latina? ¿Por envidia?

A veces, el éxito despierta injusticias y situaciones prescindibles. Espero que algún día el público compense a Jennifer Lopez.