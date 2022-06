Juan del Val, en 'El hormiguero': "Creo que soy una persona simpática, aunque no tenga cara de serlo"

La tertulia de actualidad de El hormiguero contó con una baja en el plató, la de Juan del Val, que se encontraba en Bogotá promocionando su novela y no estuvo de forma presencial este jueves

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Pablo Motos conectaron con el madrileño por videollamada para que les contara como les estaba yendo 'haciendo las Américas'.

"Me ha ido maravillosamente bien y he hecho lo que quería hacer, conocer el país a través de salir y comer", admitió el escritor, que cumplió su promesa y se hizo una foto con un sombrero mexicano.

"Quitad eso de ahí inmediatamente", pidió Del Val cuando el equipo del programa puso la imagen en pantalla. "Eso solo se lo hacen los catetos que llegan a México y se lo ponen. Yo lo prometí y por eso lo he hecho, pero ya veis la alegría que me produce", añadió.

Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Inflación y Mónica Oltra

A continuación trataron el tema de la inflación: "No es la primera vez que estamos con la inflación alta y no sé si ni siquiera son buenos tiempos para los ahorradores porque también tienen miedo", comentó Pardo.

Y añadió: "Yo tengo la sensación de que puede llegar el momento en que Occidente presione a Zelensky". Roca le contestó que "la guerra ha acelerado este proceso, pero veníamos de una pandemia, nos hicieron creer que volvíamos a la anterior posición, pero no es así".

Del Val, por su parte, señaló que "no pinta bien y va a hacer cosas que no vamos a poder asumir, pero no estoy tan seguro de que nosotros estemos peor que el resto de Europa o América. Bruselas dirá ahora que se acabó y llegarán los recortes, afectará al bolsillo de la gente e influirá en el voto".

También hablaron del caso de imputación de Mónica Oltra, donde Pardo aseguró que "opino que debería ser coherente y dimitir, si no lo hace, el gobierno de la Generalitat se debilita".

El escritor explicó que "según Mónica Otra, Mónica Oltra debería dimitir y que no lo haga me parece una falta de dignidad absoluta".

Tertulia de actualidad de 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Las habilidades sociales de los tertulianos

Cambiando de tercio por completo, Motos le preguntó a sus tertulianos si tenían habilidades sociales, a lo que Pardo admitió que "yo no sé fingir, si alguien me cae mal, soy educada, pero no ando con tontería".

Falcó afirmó que "yo siempre he hablado con todo el mundo, me encantaba hacer amigos en el avión, aunque no tanto como mi hermana, que sus últimos novios los ha encontrado en el asiento de al lado".

Por último, Del Val, entre risas comentó que dos de las cosas que más le dicen por la calle es que es muy simpático y más alto de lo que parece: "Como ven sentado en la mesa se piensan que soy tan alto como Pablo...".

Para concluir, aseguró que "creo que soy una persona simpática, aunque no tenga cara de serlo. Me ves entrar por una puerta y piensas: ¡Uff! Pero cuando saludo, demuestro lo contrario".