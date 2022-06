Pablo Motos desvela la relación sentimental que tiene Antonio Pagudo con una persona del equipo de 'El hormiguero'

Antonio Pagudo, conocido por su papel de Javi en La que se avecina, visitó este miércoles El hormiguero junto a María Hervás para presentar su nueva película, Por los pelos, una historia de autoestima.

Ambos comentaron algunas anécdotas del rodaje del filme en Turquía, ya que "es una historia de autoestima en la que tres calvos se van a ese país para ponerse pelo", explicó el actor.

"¿Cómo fue el proceso para ser calvo, Antonio?", le preguntó Pablo Motos. “Me afeitaban todas las mañanas la cabeza y a partir de ahí empezaban a pintar, después colocaban un tul con los pelitos pequeñitos”, comentó.

.@pagudo nos cuenta cómo fue el proceso de ser calvo en la película #HervásPagudoEH pic.twitter.com/bm6z00VoV2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 15, 2022

Pero el presentador quiso dejar de hablar de la película para centrarse en la vida personal del actor y desvelar un dato sorprendente de su invitado que la audiencia desconocía.

"Tu mujer, Mónica, trabaja en El hormiguero en el departamento de invitados, y nos ha contado muchas cosas sobre ti", afirmó el presentador, desconcertando a Pagudo.

El actor comentó que "cuando me quito la barba y me besa, tiene la sensación de estar besando a otro". No obstante, Motos descubrió otra curiosidad de la relación de la pareja.

"Tenéis un pacto para que, en caso de que alguno tenga una aventura, no dé por saco”, aseguró el valenciano. "Pues sí, porque si sucede, que no me venga a mí con el marrón. Si pasa, que no te entere", admitió el actor.

Hervás, por su parte, señaló que "yo lo comparto, mi tendencia es ser fiel porque soy leal por naturaleza, sobre todo porque no tengo tiempo para ser infiel. Pero si sucede, no quiero que me lo cuente mi pareja si quiero seguir teniendo un equipo con esa persona".

María Hervás y Antonio Pagudo, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Motos también le dijo: "¿Es cierto que Mónica y tú renováis un contrato cada año?". Entre risas, el actor le explicó que lo hacía con su pareja porque "venía de relaciones en las que lo había pasado muy mal".

"Creía que la solución a eso es una relación a corto plazo, empezó como una tontería y nos ha ido bien. Este mismo viernes renuevo, y ya son 20 años”, afirmó Pagudo.