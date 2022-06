El saco de dormir que arrasa en Amazon para aventuras veraniegas pesa 155 gramos, cabe en la mano y cuesta menos de 24 euros

El verano es la época del año en la que más planes improvisados y aventuras se llevan a cabo. Podemos salir a hacer una ruta senderista y acabar durmiendo en un refugio de montaña o ir a pasar la tarde a la playa y finalizar el día bailando en la arena. Nunca se sabe qué aventuras nos deparará el nuevo verano, pero lo que sí podemos planear es ir siempre lo más equipados posible, incluso cuando no tengamos espacio en el equipaje o en el coche. Por ejemplo, en el maletero esta época del año es aconsejable llevar siempre una toalla (¡nunca sabes dónde vas a poder bañarte!) o unos escarpines para el río.

Además, si conseguimos meter lo necesario antes de una aventura en una mochila pequeña, esta puede alargarse o mejorar lo que queramos nosotros. En esta línea, si siempre has deseado realizar alguna excursión en la que tu material ocupe poco espacio, seguro que has pensado en que ojalá existieran sacos de dormir ultraligeros para que, pase lo que pase, siempre podamos hacer noche. Estas de suerte, porque sí existen y serán tus grandes aliados este verano. Si no quieres llevar peso en tus rutas por la montaña, un saco de dormir de viaje ultraligero que quepa en la palma de tu mano será un gran aliado.

Y, este es Backpacker's Journey, el saco que siempre podrás llevar encima, ya que pesa solo 155 gramos. Incluso cuando vueles con una compañía low cost, donde solo se permite una mochila de equipaje, podrás llevarte tu saco de dormir a tus vacaciones fuera de la península.

No es de extrañar que sea el más vendido gracias a sus prestaciones, tamaño y precio. Y, además, siempre lo podrás mantener limpio e higiénico, ya que se puede lavar hasta 30 grados (¡y en la lavadora!). Es el saco perfecto para cualquier mochila o maleta, gracias a sus medidas: 220 centímetros por 70. Además, cuenta con un compartimento para añadir almohadas.

