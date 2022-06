Las graves declaraciones de ElXokas que vuelven a ponerlo en el punto de mira: "Si no quieres 'ciberbullying', apaga la pantalla"

No hace ni una semana desde que ElXokas acaparara toda la conversación de Twitter por unas acusaciones que terminaron siendo falsas. En ese momento, molesto, aseguró que había que tener más cuidado con la salud mental de las personas en internet. Un mensaje radicalmente opuesto al que se está haciendo viral en las últimas horas.

El streamer vuelve a ser Trending Topic por un clip en el que comienza a insultar a un usuario que le sugiere que se someta a una operación de la vista. Al parecer, es un tema delicado para el gallego porque, para él, es suficiente para someter a "ciberbullying" al que ha hecho el comentario.

"Si me dices que la puta zorra de tu novia se operó, te voy a decir que la puta zorra de tu novia me suda la polla y el puto zorro de ti también", empieza respondiendo, con su estilo habitual de insultos. Sin embargo, esto no es lo más grave.

Aquí tenemos a @elxokas llamando puta zorra a la novia de un suscriptor y diciendo que "Si te hacen cyberbullying te jodes y apagas la pantalla del ordenador puto random"

Totalmente REFORMED pic.twitter.com/PPafw7fP6L — walajder (@wajaldert) June 14, 2022

Ante una respuesta del usuario de que no era necesario esa violencia, este se escuda en que es algo normal en internet: "Si no te gusta el ciberbullying, apaga la pantalla",

"Es una definición muy brusca, pero no llores. Estás en Internet, tienes un nombre anónimo, no eres nadie. Si te ha molestado, ciérrate la cuenta y ya está", ha continuado.

Unas palabras que no han sorprendido, pues ya se destapó que él se dedicaba a insultar a otros internautas con una cuenta anónima y, aunque se disculpó y prometió que iba a cambiar, sigue pensando que el acoso es normal en redes sociales.

Muchos han comenzado a comentar el vídeo y aunque algunos defienden que está sacado de contexto, la cuenta que publicó el trozo original ha publicado también otro de unos minutos antes de que se enfadara.

Aquí todo el machaque anterior, por si llegan los de "Falta contexto de lo que pasó anteriormente"

Literalmente dicho por el: "No acepto ni críticas ni consejos" @elxokas ¿Todo bien por casa Joaquín? @TwitchEs pic.twitter.com/dg0QWhWMRt — walajder (@wajaldert) June 14, 2022

"Esto es gravísimo. Espero que no sigamos, como comunidad e industria, permitiendo estas actitudes. No hay excusas", ha tuiteado la también streamer Jen Herranz. Junto a ella, cientos han bromeado y mostrado su enfado de la situación.

Esto es gravísimo. Espero que no sigamos, como comunidad e industria, permitiendo estas actitudes. No hay excusas. https://t.co/23a2I8pTVk — Jen · sı̣sǝuǝſ (@jenherranz) June 14, 2022

"No llores, estas en internet"

Atentamente el que se crea 7 cuentas secundarias para insultar a Juanito69 y hacerlo despues delante de 20000 personas porque le ha dicho manco



El tío este se merece todo el odio que tiene y más — Andreh (@Elandreeeh) June 14, 2022

*alguien le dice buenos días a Xokas*



Automáticamente Xokas: pic.twitter.com/IRQ5XBWVkZ — Die Daddy Die (@DieDaddyDie) June 15, 2022

El xokas a lo único que ha ido al psicólogo es a sacarse una cocacola de la máquina expendedora — Unai (@uuuuunai) June 15, 2022

El vídeo original pertenece a un directo de seis horas realizado en Twitch el lunes 13 de junio. Aunque después ha realizado otro streaming, sus palabras no han comenzado a hacerse virales hasta las últimas horas, por lo que aún no ha respondido o se ha defendido de las críticas.