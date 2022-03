Críticas al Xokas tras descubrirse que insulta desde cuentas secundarias: "Sois unos hijos de... y os merecéis más"

ElXokas ha vuelto a ser tendencia. Las redes sociales se han deshecho en críticas contra él después de descubrir durante uno de sus directos que no estaba conectado a su cuenta de Twitter habitual, sino a otra secundaria que pocos sabían que tenía.

Lo cierto es que, hasta ahí, no hay nada destacable, pues muchos serán los creadores de contenido que harán lo mismo. Sin embargo, en una sencilla búsqueda, los tuiteros han visto que desde este perfil anónimo, de una supuesta chica llamada CathyVipi, ha estado hablando con algunos de sus detractores para defender al Xokas -es decir, a sí mismo- fervientemente, llegando incluso al insulto.

Pero, además de las autoalabanzas, rebuscando en el historial de tuits han visto que esta falsa usuaria ha estado defendiendo que era una mujer, incluso criticando a otras: "Eres una vergüenza de mujer, nos dejas a todas a la altura del betún".

Si hace poco fue trending topic por algunos insultos en directo hacia uno de sus seguidores o por su cuestionada confesión sobre cómo gasta su dinero, ahora ha vuelto a ser tendencia por esta revelación, que parece señalar a que tendría más de una cuenta secundaria.

Elxokas tiene una cuenta secundaria para insultar a los que le critican NO pic.twitter.com/b86m1PHmy8 — Adrià (@Admave13) March 19, 2022

Los usuarios de Twitter, además de crear cientos de memes sobre esta 'doble identidad' de ElXokas, han criticado al streamer, quien no ha tardado en reaccionar en Twitch.

"La persona está muy sorprendida porque tengo una cuenta secundaria de Twitter. Sí, la tengo", confesó en un directo. "O sea, soy trending topic porque me han descubierto que tengo una cuenta secundaria. Es mía esta cuenta de Twitter".

"¿Esa es la sorpresa? Yo creo que hay mucha gente que ya sabía esto", comentó incrédulo, al no entender las críticas por algo así. "Ya tengo muchísimas menciones desde hace 3 o 4 meses diciendo 'Esta es tu cuenta, se nota'".

"Sí, me hice una cuenta hace meses porque no quiero pasarme con la peña por mi cuenta principal. Lo he hecho, es cierto. No lo voy a negar porque es verdad", añadió y, después, empezó a ensañarse con los usuarios que le criticaron.

"Sois una puta panda de hipócritas de mierda y unos hijos de puta, y os merecéis mucho más de lo que yo hago desde una cuenta anónima", estalló. "Estoy orgulloso de hacerlo, porque hace falta muchos huevos para, teniendo el poder que yo tengo desde hace mucho tiempo, hacerlo de una cuenta pequeña. Porque te podría aplastar con cada puto tuit. Podría hacerte borrar el puto Twitter, y tengo la puta decencia de bajarme a tu nivel".

"Y, aun así, también lo criticas. Encima que yo te podría aplastar con cada puto tuit, y mencionarte, como hacéis vosotros, creadores de contenido de pacotilla de mierda", insultó. "Criticarme está bien, eso no es bullying, porque vosotros sois dioses de la moral".

Lo acusan de hipócrita

Por otro lado, también dio las gracias a las personas que sí entendían su situación y apoyaban su opinión. Pero lo cierto es que ElXokas borró rápidamente la cuenta.

Tras esto, rápidamente se empezó a viralizar un vídeo anterior en el que, precisamente, criticaba a la gente que insultaba desde las cuentas privadas, por lo que lo tacharon de hipócrita al decir una cosa y hacer completamente lo contrario.

Xokas hizo el mayor plot twist de la historia pic.twitter.com/1nrjcIUkcf — Bobbɣ死 ♡'s 𝑹𝒉𝒚 (@thorfinnstann) March 20, 2022

"Si no tenéis la personalidad como para tener una cuenta principal con la que decir toda vuestra mierda, quedaros callados, ¿vale?", criticó. "Si no tienes los cojones de decir las cosas a la cara, no las digas tampoco a la espalda. Yo si tengo algo que decir, te lo digo desde la cuenta principal".