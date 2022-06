El Banco Central Europeo sube los tipos de interés por primera vez en 11 años, así afecta a a hipotecas, empleo y ahorro

Revolución en la economía de la Unión Europea. El Banco Central Europeo (BCE) anunció el pasado jueves el final de la compra de deuda pública y la primera subida de tipos de interés en julio con el objetivo de frenar la inflación. Será la primera vez que lo hace en 11 años. Se inicia un nuevo tiempo en la política monetaria europea.

La inflación se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos europeos. La cesta de la compra cada vez está más cara, debido a los problemas en la cadena de suministros y las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ha disparado los precios de la energía y de los alimentos. La inflación se disparó hasta el 8,1% en mayo respecto al año pasado, según la oficina europea de estadística (Eurostat).

“Las continuas sorpresas al alza de la inflación europea y las pruebas de su persistencia, así como la senda de endurecimiento hostil de la Fed [Reserva Federal de Estados Unidos], están aumentando la presión sobre el BCE para que adelante la normalización de su política”, señala Anna Stupnytska, economista macro en Fidelity International

Objetivo: frenar la inflación

El objetivo de las subidas de tipos es reconducir la inflación hasta que se sitúe en una tasa del 2%. "La elevada inflación es un reto muy importante para todos nosotros. El Consejo de Gobierno asegurará que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2% a medio plazo", señaló la institución en el comunicado. Si se cumplen las previsiones de la autoridad monetaria europea, la inflación se situará en el 6,8% en 2022 y se reducirá al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024.

El Banco Central Europeo sigue con esta decisión los pasos emprendidos en primavera por la Reserva Federal de EEUU, que encareció el precio del dinero en marzo y en mayo. En concreto, el organismo presidido por Christine Lagarde tiene previsto llevar a cabo una subida de 25 puntos básicos en julio hasta situarlo en el 0,25% y otro incremento en septiembre, aunque este sin cuantificar.

Consecuencia: sube la prima de riesgo

El endurecimiento de la política monetaria puede suponer un problema para algunas economías europeas. “Para el BCE es un gran reto endurecer la política sin desencadenar una crisis de deuda en la Europa periférica, especialmente en Italia”, afirma Azad Zangana, economista y estratega europeo sénior de Schroders.

El BCE dejará de comprar deuda pública en julio, un anuncio que ya ha tenido su efecto en los mercados financieros. La prima de riesgo —el sobrecoste que los inversores exigen por la compra de deuda pública de un país respecto a Alemania— ha subido con fuerza en los estados de la periferia. La prima del bono italiano a 10 años se ha ido por encima de los 230 puntos básicos. En el caso de España, ha superado este lunes los 130 puntos.

A muchos inversores no les ha gustado que el Banco Central Europeo (BCE) no ofreciera detalles sobre cómo pretende evitar la potencial fragmentación del mercado de bonos soberanos de la zona euro. "La dificultad para que el BCE aplique su nueva estrategia monetaria es la dispersión de los tipos de interés entre los distintos países de la zona. El BCE tendrá que ajustar su estrategia para limitar el riesgo de fragmentación financiera en la eurozona”, afirma Philippe Waechter, jefe de investigación económica de Ostrum AM (gestora afiliada de Natixis IM).

Así afecta al bolsillo de los ciudadanos

Los préstamos y las hipotecas se encarecen

La decisión del BCE afectará a muchos españoles que tienen contratada una hipoteca. El tipo de interés es el precio que hay que pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo. A la hora de pedir la hipoteca, el precio del préstamo vendrá determinado por el tipo de interés. Al subir los tipos de interés, se produce un encarecimiento de los préstamos. Por tanto, tocará pagar más por recibir la misma cantidad de dinero.

La subida de los tipos de interés impulsará al alza el euríbor, el índice de referencia utilizado por las entidades financieras para prestarse dinero entre sí. La subida del euríbor supone un encarecimiento directo en las cuotas hipotecarias vigentes de los hogares con préstamos a tipo variable, la modalidad más frecuente entre las familias españolas.

Se crea menos empleo

El BCE busca controlar la inflación con la subida de tipos. Sin embargo, puede provocar una ralentización del crecimiento. Si la economía no crece tanto y se restringe el acceso al crédito, se puede producir un menor crecimiento del empleo o un aumento del paro. Esto es especialmente preocupante en un país como España, donde todavía hay más de tres millones de personas en situación de desempleo.

El ahorro se fomenta

La subida de los tipos de interés suele motivar a los consumidores a ahorrar más dinero, ante el miedo a una posible recesión. Los depósitos bancarios, uno de los productos financieros preferidos por los españoles, ofrecerán mejores rentabilidades.

¿Qué conviene hacer con este dinero? Si los ahorradores quieren batir a la inflación, tienen que sacar provecho al dinero ahorrado. Aquellos ciudadanos que nunca hayan invertido pueden encontrar diferentes productos financieros para empezar a invertir en el escaparate de Finect. Allí pueden comparar diferentes opciones y escoger aquella que más se ajuste a su perfil. Asimismo, Finect cuenta con varias herramientas en su página web donde los usuarios pueden conocer su salud financiera o descubrir su perfil inversor.